شرطيان يمرّان بلحظات صعبة.. هكذا فتح مطلوب النار عليهما بغتة (فيديو)

نشرت إدارة شرطة هيوستن -أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية- مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة بجسم شرطي يظهر لحظة إطلاق نار أصاب ضابط شرطة خارج محطة وقود جنوب شرق المدينة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 4 مايو/أيار أوقف ضباط شرطة جيمي برايان (23 عامًا)، وبعد بضع دقائق من المحادثة، طلب الضباط من براين النزول من مركبته، فأخرج مسدسًا وفتح النار عليهم.

