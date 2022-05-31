منوعات|الولايات المتحدة

شرطيان يمرّان بلحظات صعبة.. هكذا فتح مطلوب النار عليهما بغتة (فيديو)

31/5/2022-|آخر تحديث: 31/5/202204:48 PM (مكة المكرمة)

نشرت إدارة شرطة هيوستن -أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية- مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة بجسم شرطي يظهر لحظة إطلاق نار أصاب ضابط شرطة خارج محطة وقود جنوب شرق المدينة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 4 مايو/أيار أوقف ضباط شرطة جيمي برايان (23 عامًا)، وبعد بضع دقائق من المحادثة، طلب الضباط من براين النزول من مركبته، فأخرج مسدسًا وفتح النار عليهم.

ورد الضباط بإطلاق النار على بريان فأصابوه بعدما أصاب بمسدسه الضابط جيه سيلي مرتين، بحسب قسم شرطة هيوستن.

وأصيب الشرطي في منطقة أسفل الحوض ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى. كما أصيب برايان ونُقل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف ولا يزال في المستشفى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية