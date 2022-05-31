سائق ينجو بأعجوبة بعد سقوط حاوية شاحنة ضخمة على سيارته (فيديو)

نجا رجل في الصين بأعجوبة من حادث سير مروع بعد أن صدمت شاحنة سيارته على الطريق وأسقطت حاويتها عليها.

ونقلت كاميرا مراقبة مثبّتة في الشارع الحادث، وأظهر الفيديو أن السيارة والشاحنة التقتا في تقاطع، لكن الشاحنة زاغت عن طريقها.

واتضح أن الحاوية لم تكن مثبتة، إذ سرعان ما سقطت عند ما مالت الشاحنة.

ووقعت الحاوية الضخمة على السيارة فضغطتها، وأظهر فيديو آخر السائق وهو مغشي عليه داخل السيارة تحت الحاوية.

ولم يسجل الحادث أي خسائر في الأرواح، إذ نجا السائق من موت محقق لكن سيارته تضررت بشكل كبير كما ظهر في المقطع.