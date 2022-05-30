نازح سوري يبتكر جهازا للطهي على أشعة الشمس للتغلب على غلاء الوقود (فيديو)

تمكن نازح سوري من صنع جهاز للطهي على أشعة الشمس باستخدام أدوات بسيطة من قطع المرايا وطبق استقبال للتغلب على غلاء ثمن الغاز وعدم توفر الحطب.

الجزيرة مباشر التقت النازح السوري أبو جميل الذي عرف نفسه قائلا: “أنا من ريف إدلب الجنوبي، بعد نزوحنا من بلادنا ضاقت بنا الأحوال وصارت المعيشة غالية وأصبح انتهاء أسطوانة الغاز مصيبة بالنسبة لنا”.

وأضاف أبو جميل “الحاجة أم الاختراع، ونتيجة ضيق الأحوال المادية اضطررنا لصنع موقد الطاقة الشمسية، ليساعد على تسخين الماء أو طهي الطعام”.

وعن الابتكار قال أبو جميل “يحسن الاستفادة من الموقد في الأمور غير العاجلة لتوفير الغاز والوقود الذي تحتاج إليه المواقد وكله غالي الثمن، كما أن الحطب غير متوفر لأننا نعيش في منطقة جبلية صخرية، واضطررنا للاستعانة به لقضاء حوائجنا وتسيير أمورنا”.

وعن الفكرة التي يقوم عليها الابتكار أوضح أن المبدأ يقوم على تجميع الطاقة الشمسية في محرق واحد، كل قطعة من المرايا تعكس الأشعة في اتجاه معين، وهي مثبتة على طبق وهو بطبيعته يجمع الأشعة في مكان واحد تنتج حرارة كافية للتسخين.

وبين أنه يستفيد من الموقد خلال النهار في فترات سطوع الشمس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، موضحا أن الموقد لم يكلفه الكثير لأن القطع المستعملة فيه غير أصلية وإنما هي قطع من الخردة، لكن في حالة شراء طبق جديد ستصبح كفاءة الموقد أكبر.