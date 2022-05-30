حفر خندقا موازيا.. سائق جرافة يمني ينقذ 15 شخصا سقطوا في بئر (فيديو)

استطاع سائق جرافة يمني إنقاذ 15 شخصًا بعد سقوطهم في بئر، نتيجة انهيار ترابي مفاجئ خلال توسعتها.

ووفقًا لمواقع محلية يمنية، فقد أنقذ سائق الشاحنة 15 من إجمالي 18 شخصًا تجمهروا حول بئر خلال عملية توسعتها، الأربعاء الماضي، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وبعد انهيار البئر وسقوط المتجمهرين وطمرهم بالتراب أثناء التوسعة، لجأ الشاب حسين سيدم إلى حفر خندق جوار البئر.

ونجح سيدم في الوصول إلى الأشخاص المفقودين بعد نحو 4 ساعات وأنقذ 15 شخصًا بينما فارق الحياة 3 أطفال.

وكرّمت السلطات المحلية سيدم، وأهدته درعًا تقديرًا لما قام به.