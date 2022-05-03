“مش متزحزح وقاعد فيها”.. كفاح زريقي يعزز الصمود الفلسطيني بالفن (فيديو)

برز المنشد كفاح زريقي في طليعة الفنانين الذين قدموا للشعب الفلسطيني أغاني تتمسك بالأرض وحق العودة رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم بالمستوطنات.

وفي لقائه مع الجزيرة مباشر، قال كفاح إن “الأغنية الفلسطينية تمثل عاملا أساسيا في رفع الهمم وشحذها لدى الشباب بالإضافة إلى توثيق الصراع الفلسطيني مع المحتل”.

وأضاف “أصبح الكثير من الأغاني أيقونات يتغنى بها الشباب ويكتبونها وسومًا على مواقع التواصل مع صورهم وتوثيقاتهم، وبالتالي فإن الفن فعلًا له أهمية ودور كبيران”.

وتابع المنشد الفلسطيني “رسالة تصوير الأغاني واضحة ومهمة وتوثيقية كذلك، وخاصة تصوير أغنية (أنا من القدس) الذي كان خلال أحداث اعتداء الاحتلال على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى الذي يظهر في نهاية فيديو الأغنية”.

وبشأن اختياره لقضية فلسطين بالذات عكس غيره من الفنانين قال “أرى أن قضية فلسطين هي الأهم والأكثر إلحاحًا، وقضية القدس والأقصى هي تاج قضايا العالم العربي والإسلامي، وينبغي لكل إنسان حر أن يبقى على تواصل دائم معها سواء كان بالرباط أو الصلاة أو في أي مجال يستطيع أن يخدم القضية من خلاله”.