لحظات مؤثرة.. ممرضة أوكرانية تحتفل بزفافها في المستشفى بعدما فقدت ساقيها (فيديو)

احتفلت ممرضة أوكرانية بزفافها في المستشفى بعد أن بُترت ساقيها بسبب انفجار لغم أرضي روسي أثناء عودتها من طريق اعتيادي في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية.

وأظهرت لقطات متداولة الممرضة أوكسانا وهي تستمتع برقصتها الأولى مع عريسها في حفل زفاف مؤثر لم يخلُ من البكاء.

وأقيم حفل أوكسانا البالغة من العمر 23 عامًا وعريسها فيكتور بعدما خضعت لأربع عمليات جراحية في أواخر مارس/ آذار الماضي.

وعقب التعافي من الجروح أقيم حفل الزفاف في مستشفى لفيف بقسم الجراحة.

كانت أوكسانا تسير جنبًا إلى جنب مع فيكتور في مسقط رأسهم في ليسيتشانسك بمنطقة لوهانسك التي “تحتلها” روسيا، في 27 مارس عندما داست على لغم أرضي.

كان الزوجان عائدين إلى المنزل “على طول طريق مألوف” ، وفقًا لجمعية لفيف الطبية، عندما اتخذت أوكسانا خطوة مصيرية ووقع انفجار مروّع بعد جزء من الثانية فقط.

لم يُصب فيكتور بجروح لكن أوكسانا تطايرت ساقيها وأربعة أصابع من يدها اليسرى في الانفجار.