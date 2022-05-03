بفيديوهات مدتها 30 ثانية.. مدرس رياضيات أردني يلجأ لمواقع التواصل لترغيب الطلاب في مادته (فيديو)

لجأ مدرس الرياضيات الأردني أحمد خليل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لكسر الجمود والملل بين طلابه ومادته الدراسية وترغيبهم في الدراسة وتحصيل العلم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بدأ خليل البالغ من العمر 32 عاما، والمعروف بين طلابه باسم “خليليو”، نشر مقاطع فيديو قصيرة عن الرياضيات على تطبيق “تيك توك”.

ومنذ ذلك الوقت، حقق ملايين المشاهدات وأصبح له آلاف المتابعين.

وبعد النجاح الكبير، بدأ نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب.

يقول خليل لوكالة رويترز “أنت تعلم أن الرياضيات هي مادة جامدة.. هي مادة لا يحبها الطالب، ولا تنسى أن الجيل القادم هو جيل سوشيال ميديا، فأنا جمعت فكرة السوشيال ميديا في فكرة أنه أحبب الطالب بالمادة.. جمعتهم في فكرة أن يرى تلك المادة على السوشيال ميديا وأحببه بالمادة، فأتت فكرة الفيديوهات القصيرة على التيك توك وأصبحت شائعة، وبعد ذلك نشرتها على اليوتيوب كفيديوهات قصيرة وعلى إنستغرام وعلى فيسبوك”.

ومقاطع الفيديو التي يصنعها خليل قصيرة، ويقسم فيها الدرس الواحد ومدته ساعة إلى عدة مقاطع مدة كل منها 30 ثانية، يحمل كل منها فكرة رئيسية بأسلوب يجعلها ممتعة.

يضيف خليل “(الآن) إذا أنت أتيت بفيديو مدته ساعة أو ٤٥ دقيقة وطرحته على الطالب ربما لن يحضره 20% من الطلاب لذلك قمت بتجزيء الفيديو لثوان، نحو 30 ثانية أو 40 ثانية. أطرح فكرة في كل فيديو مع أمور أخرى أسميها “بهارات”، وبهذه الحالة أنت تضمن أن الطالب سوف يحب المادة”.

ويقول تلاميذه إن دروسه تحببهم في المادة وتجعلهم يشعرون بأنها قطعة من الحلوى.