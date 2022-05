احتفال طريف ومميز لمسلمي زنجبار بعيد الفطر (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبعض سكان جزيرة زنجبار، وهم يحتفلون بعيد الفطر ويهنئون العالم بهذه المناسبة بشكل طريف ومميز.

وشارك أحد الناشطين الزنجباريين على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مجموعة من الشباب والأطفال والفتيات يهنئون العالم الإسلامي بعيد الفطر، وكتب عليه “عيد مبارك لكل المسلمين حول العالم”.

وحصد الفيديو قرابة مليونَي مشاهدة على موقع تيك توك فقط وأكثر من 250 ألف إعجاب، وشاركته حسابات أخرى على المنصات وحقق آلاف المشاهدات.

وظهر في الفيديو بعض الفتيات والفتية وهم يرفعون لافتات تهاني ومحبة مرسلة من الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي، إلى كل المسلمين في العالم.

View this post on Instagram

وتقع جزيرة زنجبار وسط مياه المحيط الهندي، وتبلغ مساحتها ألفين و500 كيلومتر مربع، وهي تابعة لتنزانيا مع تمتعها بحكم ذاتي.

وتقول الدراسات التاريخية إن بدء دخول الإسلام إلى زنجبار كان سنة 65 أو 74 للهجرة على اختلاف في الروايات، مع أول هجرة عمانية عربية إلى الساحل الأفريقي بعد أن وقعت حروب بين العمانيين وجيوش الحجاج بن يوسف الثقفي، مما اضطرهم إلى الهجرة إلى تلك السواحل، ومن هناك انطلقت مسيرة الإسلام في زنجبار.

وتحوي زنجبار حوالي 400 مسجد على صغر في أحجامها، وتنتشر آثار الحضارة العربية الإسلامية في أراضي الجزيرة.

When are you celebrating EID? Happy EID MUBARAK ❤️ Video via @Yessjamal #EidMubarak2022 #Eidulfitr2022 #EidUlFitr pic.twitter.com/QiGeO6pBPl

— Ally Jape (@ally_jape) May 1, 2022