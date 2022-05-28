يبلغ طوله 26 مترا.. حريق يلتهم يختا فاخرا في إنجلترا (فيديو)

شب حريق ضخم في يخت فاخر بجنوب غربي إنجلترا، السبت، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء، ودفع السلطات لتحريره من مرساه لمدة وجيزة.

وأفادت الشرطة ومسؤولو الإطفاء بأن الحريق التهم اليخت الذي يبلغ طوله 26 مترًا في بلدة توركي التابعة لمقاطعة ديفن، وإنه كان يحتوي على نحو 8 آلاف لتر من وقود الديزل، مما دفع السلطات لإجلاء الناس من المناطق والشواطئ القريبة.

وقالت شرطة ديفن وكورنوال “بسبب مستويات الدخان والأبخرة، نطلب من السكان في المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم، كما نحث المواطنين على تجنب الذهاب إلى المنطقة بينما يعمل ضباط على إخلاء الشواطئ حفاظًا على السلامة العامة”.

وأوضحت الشرطة أنه لم يُصب أحد بأذى في هذا الحريق وجرى تأمين اليخت، بينما لم تذكر اسم مالك اليخت.