شاهد: لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الأولى هذا العام

بثت قناة الإخبارية السعودية لقطات للحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد أفادت في بيان سابق نقلته وكالة الأنباء السعودية بأن سماء مكة المكرمة ستشهد السبت 28 مايو/أيار 2022 ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 ظهرًا بالحرم المكي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وبيّن أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مفيدًا أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو/تموز.

وعدّ المهندس أبو زاهرة ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من “الخشب” منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض.

ولفت النظر إلى أنه عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوربا والصين وروسيا وشرق آسيا.

يُشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية من دون الحاجة للتقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة، وتدل أيضًا على كروية الأرض.