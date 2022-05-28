فرصة لرصد الكوكبين معا عند أقرب نقطة.. المشتري يلتقي المريخ غدا في سماء قطر

يلتقي كوكب المشتري كوكب المريخ في سماء دولة قطر، وذلك فجر يوم غد الأحد حيث سيصل البعد الزاوي بينهما خلال تلك الظاهرة إلى نصف درجة قوسية تقريبا.

وأعلنت دار التقويم القطري اليوم السبت، أن أهمية هذه الظاهرة الفلكية تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد وتصوير كوكبي المشتري والمريخ معا عند أقرب نقطة على صفحة السماء.

كما أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب حركة الأجرام السماوية وخاصة حركة كواكب المجموعة الشمسية، وتمثل دليلا لهواة الفلك في قطر ودول المنطقة العربية للتعرف على الأجرام السماوية التي يمكن رصدها ورؤيتها كل ليلة في سماء المنطقة.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بالدار “خلال الفترة الحالية يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد 5 من كواكب مجموعتنا الشمسية (زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد) في سماء الفجر باتجاه الأفق الشرقي والأفق الجنوبي الشرقي لسماء قطر قبل شروق الشمس”.

وكشف أن سكان دولة قطر سوف يتمكنون من رصد ورؤية كوكبي المشتري والمريخ معًا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد وقت شروق كل من المشتري والمريخ وحتى قبيل موعد شروق شمس الأحد.

فجر غدٍ الأحد سيلتقي كوكبي #المشتري و #المريخ في سماء #قطر، ويمكن رؤيتهما معًَا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي من بعد موعد شروقهما عند الساعة 1:21 ص وحتى قبيل شروق شمس الأحد pic.twitter.com/bpeYGtRm1v — دار التقويم القطري (@qat_ch) May 28, 2022

وسيكون موعد شروقهما في سماء قطر عند الساعة 1:21 صباحا، وسيكون موعد شروق شمس الأحد عند الساعة 4:44 صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي.

يشار إلى أن ظاهرة الاقتران تحدث لكواكب المجموعة الشمسية عندما يقترب أحد الكواكب من كوكب آخر في السماء بالنسبة للراصد من سطح الأرض.

فجر غدٍ الجمعة سيكون كوكب #الزهرة قريب جدًا من الهلال المتناقص لشهر #شوال 1443هـ، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة #قطر من بعد صلاة الفجر وحتى قبيل شروق شمس الجمعة pic.twitter.com/es2Y5fPbti — دار التقويم القطري (@qat_ch) May 26, 2022

وتحدث أيضًا بين القمر وكواكب المجموعة الشمسية حينما يقل البعد الزاوي بين القمر وأحد الكواكب بالنسبة للراصد من سطح الأرض “مع الـتأكيد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وليس لها أي تأثير على سكان الكرة الأرضية كما يدعي غير المختصين”.