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فرصة لرصد الكوكبين معا عند أقرب نقطة.. المشتري يلتقي المريخ غدا في سماء قطر

سكان قطر سوف يتمكنون من رصد ورؤية كوكبي المشتري والمريخ معًا بالعين المجردة
28/5/2022

يلتقي كوكب المشتري كوكب المريخ في سماء دولة قطر، وذلك فجر يوم غد الأحد حيث سيصل البعد الزاوي بينهما خلال تلك الظاهرة إلى نصف درجة قوسية تقريبا.

وأعلنت دار التقويم القطري اليوم السبت، أن أهمية هذه الظاهرة الفلكية تكمن في أنها فرصة جيدة لرؤية ورصد وتصوير كوكبي المشتري والمريخ معا عند أقرب نقطة على صفحة السماء.

كما أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب حركة الأجرام السماوية وخاصة حركة كواكب المجموعة الشمسية، وتمثل دليلا لهواة الفلك في قطر ودول المنطقة العربية للتعرف على الأجرام السماوية التي يمكن رصدها ورؤيتها كل ليلة في سماء المنطقة.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بالدار “خلال الفترة الحالية يمكن لسكان دولة قطر رؤية ورصد 5 من كواكب مجموعتنا الشمسية (زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد) في سماء الفجر باتجاه الأفق الشرقي والأفق الجنوبي الشرقي لسماء قطر قبل شروق الشمس”.

وكشف أن سكان دولة قطر سوف يتمكنون من رصد ورؤية كوكبي المشتري والمريخ معًا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد وقت شروق كل من المشتري والمريخ وحتى قبيل موعد شروق شمس الأحد.

وسيكون موعد شروقهما في سماء قطر عند الساعة 1:21 صباحا، وسيكون موعد شروق شمس الأحد عند الساعة 4:44 صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي.

يشار إلى أن ظاهرة الاقتران تحدث لكواكب المجموعة الشمسية عندما يقترب أحد الكواكب من كوكب آخر في السماء بالنسبة للراصد من سطح الأرض.

وتحدث أيضًا بين القمر وكواكب المجموعة الشمسية حينما يقل البعد الزاوي بين القمر وأحد الكواكب بالنسبة للراصد من سطح الأرض “مع الـتأكيد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية وليس لها أي تأثير على سكان الكرة الأرضية كما يدعي غير المختصين”.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية