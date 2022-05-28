صوّب “مسدسًا” على الهواء.. شرطة شيكاغو تبحث عن رجل أثار ذعر المشاهدين (فيديو)

ظهر أحد المارّة بمدينة شيكاغو الأمريكية وكأنه يصوّب السلاح على عدسة الكاميرا خلال تقرير مباشر على الهواء عن العنف المسلح في نشرة أخبار قناة (فوكس).

وكانت مراسلة القناة جوني لوم تُلقي خبرًا عن عنف مسلح على الهواء مباشرة عندما وجّه الرجل إلى الكاميرا من وراء ظهر المراسلة ما بدا أنه مسدس.

وأظهر الفيديو أن الرجل استمر في القفز في الشارع وأخد وضعية إطلاق النار.

وقالت القناة في نشرة تالية إن شرطة شيكاغو تبحث عنه، بعد أن اتصل مشاهدون بالقناة وأعربوا عن قلقهم، وإن الكاميرات تمكّنت من الحصول على صورته.

وذكرت صحيفة (صن تايمز) أن عمليات إطلاق النار في وسط مدينة شيكاغو ارتفعت بشكل كبير هذا العام.

وأفادت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية، أن شيكاغو -ثالثة أكبر مدن أمريكا- عانت من عنف مسلح تغذيه العصابات.

وقُتل شخصان وأصيب 7 الأسبوع الماضي، بإطلاق نار قرب شارع شهير في المدينة، وقالت الشرطة إن “صراعًا شخصيًّا” أشعل إطلاق النار.