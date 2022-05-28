سفير هولندا بفلسطين يشارك فرقة شعبية رقصة “الدبكة” خلال حفل في غزة (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سفير هولندا في فلسطين وهو يرقص الدبكة الفلسطينية خلال المشاركة في حفل لفرقة الدبكة الشعبية.

وتعد الدبكة الشعبية من الفلكلور والتراث الشعبي الفلسطيني الذي يحرص الفلسطينيون على توريثه تجنّبًا لاندثاره، وتمارَس عادة في الأعراس.

وتشتبك الأيدي خلال أداء الدبكة زمزًا للوحدة والتضامن، وتضرب الأرجل الأرض دلالةً على القوة والرجولة، وترافق ذلك أغان تعبر عن الانتماء إلى الأرض الفلسطينية.

ورغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية بكل تعبيراتها، فإن الدبكة حافظت على استمرارها وحضورها في كل المناسبات؛ فلا يكاد عرس فلسطيني يخلو منها.

وكانت الدبكة قبل الاحتلال تأخذ طابع المناسبات الاجتماعية، وبعد نكبة عام 1948 أصبحت شكلًا من أشكال النضال الوطني، وهو ما جعل الدبكة الشعبية تأخذ شكلًا منظمًا خاصة منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، وأصبح العمل على هذا النوع من التراث يتم بشكل منسق بهدف نقل حضارة الشعب الفلسطيني وتراثه إلى المحافل الدولية.

وللدبكة الفلسطينية أنواع منها الكرادية أو الطيارة، وتتميز بالإيقاع السريع، ولا بد أن يتمتع من يزاولها باللياقة والحركة السريعة، ودبكة الدلعونا وهي ذات إيقاع متوسط، ودبكة زريف الطول التي ينتشر فيها المديح، ودبكة الدحِّيّة الخاصة بالبدو.