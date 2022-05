توارى عن الجمهور شهورا وحاول ضابط ابتزازه.. تبرئة نجل شاروخان أخيرًا من قضية المخدرات

كشف مكتب مكافحة المخدرات في نيودلهي، أنه لم يتم العثور على مخدرات مع أريان خان ابن نجم بوليوود شاروخان، وأنه لا يوجد “دليل جوهري” لتوجيه الاتهام إليه.

وبرأ التحقيق مع نجل النجم، أمس الجمعة في جميع التهم المتعلقة بقضية المخدرات التي قضى بسببها 22 يومًا في سجن مومباي العام الماضي، وكانت سببًا في اختفاء شاروخان عن الأضواء شهورا.

وقال المحامي موكول روهاتجي، الذي مثل أريان (24 عاما) في المحكمة وتمكن من إخراجه بكفالة، للصحافة إن شاروخان “ارتاح جدًّا”.

ووجهت وكالة مكافحة المخدرات اتهامات إلى 14 متهمًا آخر، وقال روهاتجي إن “الحقيقة ظهرت أخيرًا”.

وأضاف المحامي أنه “لم تكن هناك أي أدلة لتوجيه الاتهام إلى الشاب أو القبض عليه”، مشددًا على أنه لم يتم العثور على مخدرات معه.

وقد جرى القبض على أريان خان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مومباي، بعد حجز الشرطة كمية من المخدرات على متن مركبة بحرية كان عليها.

وبعد فترة وجيزة من اقتياده من قبل فريق المداهمة، انتشرت صورة سيلفي التقطها معه الشاهد في القضية كيران غوسافي، الذي ادعى أن أريان طلب منه المخدرات، ثم تم القبض عليه في وقت لاحق في قضية غشّ.

محاولة ضابط ابتزاز شاروخان

واستجوب الضابط المسؤول عن القضية (سمير وانكيدي) وفريقه عدة أشخاص، بناءً على محادثات واتساب، ثم اعترف أحد الشهود بأنه أُجبر على التوقيع على محضر فارغ.

وأبعدت المحكمة الضابط عن القضية بعد أن اتضح أنه حاول ابتزاز الممثل المشهور في قضية ابنه.

وقال روهاتجي إن “ما سببته القضية للمتهم ووالديه وعائلته كان مروعًا”.

وتحقق وحدة مكافحة المخدرات في الهند مع عدد من ممثلي بوليوود والإعلاميين منذ عام 2020 بعد مزاعم عن انتشار تعاطي المخدرات في الوسط السينمائي.

ظهور نادر

وفي أوائل العام الجاري، عبّر شاروخان عن شكره وامتنانه لوكيل سفريات مصري، بسبب تصرّفه مع سائحة ‏هندية واجهت مشاكل بشأن الدفع وتحويل الأموال.‏

وكانت هذه من الأحداث العامة النادرة التي ظهر فيها شاروخان خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ظل النجم غائبًا بشكل ملحوظ عن عيون الجمهور وحتى منصات التواصل منذ تورط ابنه أريان خان في قضية مخدرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

