توارى عن الجمهور شهورا وحاول ضابط ابتزازه.. تبرئة نجل شاروخان أخيرًا من قضية المخدرات
كشف مكتب مكافحة المخدرات في نيودلهي، أنه لم يتم العثور على مخدرات مع أريان خان ابن نجم بوليوود شاروخان، وأنه لا يوجد “دليل جوهري” لتوجيه الاتهام إليه.
وبرأ التحقيق مع نجل النجم، أمس الجمعة في جميع التهم المتعلقة بقضية المخدرات التي قضى بسببها 22 يومًا في سجن مومباي العام الماضي، وكانت سببًا في اختفاء شاروخان عن الأضواء شهورا.
From d day #AryanKhan was taken into custody til today, not even a word spoken by @iamsrk & family, even after knowing they were being framed wrongly. This must not have been easy but thank u for showing us sheer eg of bravery & patience. Truth always prevails
We stand by U 4ever pic.twitter.com/kN8tOsDPwe
— Namma SRK Fan (@priteshpdedhia) May 27, 2022
وقال المحامي موكول روهاتجي، الذي مثل أريان (24 عاما) في المحكمة وتمكن من إخراجه بكفالة، للصحافة إن شاروخان “ارتاح جدًّا”.
ووجهت وكالة مكافحة المخدرات اتهامات إلى 14 متهمًا آخر، وقال روهاتجي إن “الحقيقة ظهرت أخيرًا”.
وأضاف المحامي أنه “لم تكن هناك أي أدلة لتوجيه الاتهام إلى الشاب أو القبض عليه”، مشددًا على أنه لم يتم العثور على مخدرات معه.
कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय आला असून आर्यन खानवर जे आरोप केले गेले होते त्यामध्ये काहीही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे चार्जशीटमधून त्याला वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने याची दखल घेतली असून संबंधितांवर कारवाईची सूचना दिली आहे. #AryanKhan pic.twitter.com/2QplMlaG3e
— NCP (@NCPspeaks) May 28, 2022
وقد جرى القبض على أريان خان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مومباي، بعد حجز الشرطة كمية من المخدرات على متن مركبة بحرية كان عليها.
وبعد فترة وجيزة من اقتياده من قبل فريق المداهمة، انتشرت صورة سيلفي التقطها معه الشاهد في القضية كيران غوسافي، الذي ادعى أن أريان طلب منه المخدرات، ثم تم القبض عليه في وقت لاحق في قضية غشّ.
"NCB admitted their MISTAKE" and realised that there was no reason to proceed against Aryan Khan: Mukul Rohatgi
Congratulations @iamsrk ❤️ pic.twitter.com/vF6Iudwxjl
— 🚜 (@DynamicSRK) May 27, 2022
محاولة ضابط ابتزاز شاروخان
واستجوب الضابط المسؤول عن القضية (سمير وانكيدي) وفريقه عدة أشخاص، بناءً على محادثات واتساب، ثم اعترف أحد الشهود بأنه أُجبر على التوقيع على محضر فارغ.
وأبعدت المحكمة الضابط عن القضية بعد أن اتضح أنه حاول ابتزاز الممثل المشهور في قضية ابنه.
Aryan Khan may have been falsely implicated in drug case: SIT report https://t.co/PZHUt21gsS pic.twitter.com/QAIz15hyPm
— The Times Of India (@timesofindia) May 28, 2022
وقال روهاتجي إن “ما سببته القضية للمتهم ووالديه وعائلته كان مروعًا”.
وتحقق وحدة مكافحة المخدرات في الهند مع عدد من ممثلي بوليوود والإعلاميين منذ عام 2020 بعد مزاعم عن انتشار تعاطي المخدرات في الوسط السينمائي.
#Breaking Son of Actor Shah Rukh Khan #AryanKhan gets a clean chit from NCB.
Exclusive Input: @manojkumargupta@Herman_Gomes shares more details with @shreyadhoundial pic.twitter.com/bM3e1Ni53W
— News18 (@CNNnews18) May 27, 2022
ظهور نادر
وفي أوائل العام الجاري، عبّر شاروخان عن شكره وامتنانه لوكيل سفريات مصري، بسبب تصرّفه مع سائحة هندية واجهت مشاكل بشأن الدفع وتحويل الأموال.
وكانت هذه من الأحداث العامة النادرة التي ظهر فيها شاروخان خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ ظل النجم غائبًا بشكل ملحوظ عن عيون الجمهور وحتى منصات التواصل منذ تورط ابنه أريان خان في قضية مخدرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
#AryanKhan may have been falsely implicated in drug case: SIT report
Apart from lack of evidence, the clean chit comes in the backdrop of the #SIT's investigations, which have raised serious questions over his arrest.
https://t.co/2yJimBcBow pic.twitter.com/ByZdcc5Wso
— The Times Of India (@timesofindia) May 28, 2022
Lawyer Maneshinde wants central govt to take action against NCB officers who were part of the shoddy investigation that falsely implicated #AryanKhan and #RheaChakraborty
"Officers with unbridled power shd'nt misuse authority and make it look like govt is targeting individuals" pic.twitter.com/9w7rEmK1T8
— Abhay (@Ab_hai24) May 28, 2022
Investigation must lead to arrest. Sadly, in many cases, arrest comes first and investigation follows
This is a perversion of the procedure established by law
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 27, 2022
Will @iamsrk take any action or file a defamation suit against all these Indian News Channels and Godi media Anchors who ran non stop propaganda against his son #AryanKhan?
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 27, 2022
So Aryan Khan son of superstar Shahrukh Khan gets a clean chit from the NCB. When will action be taken against Sameer Wankhede who allegedly tried to fix & frame Bollywood stars @AmitShahOffice? Aryan was kept in jail for a month who will answer
— Swati Chaturvedi (@bainjal) May 27, 2022