رمز للإصرار رغم فقرها.. طفلة تذهب يوميا إلى المدرسة قفزا بعدما فقدت إحدى ساقيها (فيديو)

تقفز الطفلة الهندية “سيما” بساق واحدة مسافة 500 متر كل يوم للوصول إلى المدرسة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات فقدت إحدى ساقيها.

وقالت صفحات محلية إن سيما كوماري تعرضت لحادث سير أفقدها أحد أطرافها.

ويظهر أن أسرة الطفلة لم تتمكن من تركيب ساق اصطناعية لسيما التي ظهرت في الفيديو حافية من شدة الفقر.

#Bihar : #Jamui : The spirits are firm on the path of struggle! This 10-year-old Seema goes to school by jumping on the trails for 500 meters to study. Seema has lost a leg in a road accident.

Video: courtesy @abpbihar#India #USA @NitishKumar @UNHumanRights @PMOIndia pic.twitter.com/FMnVpxuSIB — Vijay kumar🇮🇳 (@vijaykumar1305) May 25, 2022

لقي فيديو سيما تفاعلًا كبيرا على مواقع التواصل، وأشاد الناشطون بإصرارها على الدراسة وتوثّب روحها رغم وضعها الجسمي.

وتفاعلت وزارة التعليم الهندية مع حالة سيما وقررت أن تمنحها ساقًا اصطناعية ودراجة وكرسيًّا متحركًا.

وأفاد الطاقم الطبي أنها ستعتاد المشي بشكل طبيعي في غضون أسابيع.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إنديا) عن الوزارة أنها استعانت في ذلك بوحدة تابعة لمجلس مشروع التعليم بولاية بيهار، وأفادت بأن الوزارة تقوم من خلال المشروع بمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الولاية، حتى يبلغوا سنّ الـ18.

وعبّرت “سيما” للصحافة المحلية عن سعادتها مؤكدة أنها ستواصل السعي إلى أن تحقق حلمها بأن تصبح معلّمة، وتابعت “أشعر بأنني في حالة جيدة الآن، يمكنني الذهاب إلى مدرستي بسهولة باستخدام طرف اصطناعي، هذا مثل الحلم الذي تحقق بالنسبة لي”.