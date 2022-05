رمز للإصرار رغم فقرها.. طفلة تذهب يوميا إلى المدرسة قفزا بعدما فقدت إحدى ساقيها (فيديو)

تقفز الطفلة الهندية “سيما” بساق واحدة مسافة 500 متر كل يوم للوصول إلى المدرسة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات فقدت إحدى ساقيها.

وقالت صفحات محلية إن سيما كوماري تعرضت لحادث سير أفقدها أحد أطرافها.

ويظهر أن أسرة الطفلة لم تتمكن من تركيب ساق اصطناعية لسيما التي ظهرت في الفيديو حافية من شدة الفقر.

#Bihar : #Jamui : The spirits are firm on the path of struggle! This 10-year-old Seema goes to school by jumping on the trails for 500 meters to study. Seema has lost a leg in a road accident.

Video: courtesy @abpbihar#India #USA @NitishKumar @UNHumanRights @PMOIndia pic.twitter.com/FMnVpxuSIB

— Vijay kumar🇮🇳 (@vijaykumar1305) May 25, 2022