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أشبه بالزلزال.. سيارة تقتحم متجرًا وتكتسح الأرفف واثنين من الزبائن (فيديو)

28/5/2022-|آخر تحديث: 28/5/202212:02 PM (مكة المكرمة)

تفاجأ رجلان في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية بأرفف متجر تزحف صوبهما، بينما كان أحد الزبائن يجري محادثة أمامها مع البائع.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المتجر فزع الرجلين بتحرك الأرفف، قبل أن تكتسحها سيارة ومعها الرجلان.

وقالت شرطة المدينة إن السائق بينما فقدَ السيطرة على سيارتة كان يحاول ركنها خارج المتجر، فوجد نفسه بداخله عن غير قصد.

ودفعت السيارة بعد اقتحامها الرجلان اللذان كانا مباشرة خلف الحائط، الذي صدمته السيارة، مسافة 25 قدمًا وأسفر عن إصابات طفيفة لكل منهما.

وقال أحد البائعين إنه شعر بزلزال وليس حادث تصادم.

 

وأوضحت مواقع محلية أن السائق داس على محرك الوقود عن طريق الخطأ بدلًا من الفرامل.

وقالت محققة الشرطة ناتالي باريلا إن السائق لم يواجه اتهامات جنائية بالحادث لكنه ألقي القبض عليه بناء على مذكرة بحث أخرى في حقه.

وأوضحت أن شخصًا نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح طفيفة، فيما التحقيق جارٍ.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل