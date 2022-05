أشبه بالزلزال.. سيارة تقتحم متجرًا وتكتسح الأرفف واثنين من الزبائن (فيديو)

تفاجأ رجلان في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية بأرفف متجر تزحف صوبهما، بينما كان أحد الزبائن يجري محادثة أمامها مع البائع.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المتجر فزع الرجلين بتحرك الأرفف، قبل أن تكتسحها سيارة ومعها الرجلان.

وقالت شرطة المدينة إن السائق بينما فقدَ السيطرة على سيارتة كان يحاول ركنها خارج المتجر، فوجد نفسه بداخله عن غير قصد.

ودفعت السيارة بعد اقتحامها الرجلان اللذان كانا مباشرة خلف الحائط، الذي صدمته السيارة، مسافة 25 قدمًا وأسفر عن إصابات طفيفة لكل منهما.

وقال أحد البائعين إنه شعر بزلزال وليس حادث تصادم.

Wow check out this close call!! The driver accidentally left the car in drive and tries to put it in park and unintentionally hit the accelerator. Thankfully only minor injuries! pic.twitter.com/03OWUN9o6c

— Tempe Police (@TempePolice) May 26, 2022