غضب عارم في البرازيل.. لقطات صادمة لاختناق شاب داخل سيارة شرطة (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر على الإنترنت يظهر اختناق رجل برازيلي بالغاز في الجزء الخلفي من سيارة للشرطة غضبًا في أنحاء البرازيل يوم الخميس.

المقطع المصور الذي التقطته كاميرا هاتف محمول يظهر شرطيين يضعان رجلا مقيدا في صندوق سيارتهما الرياضية المتعددة الاستخدامات، ثم يلقيان عبوة غاز داخل الصندوق ويتكئان على بابه حتى خفت صراخ الرجل وتوقفت ساقاه عن الركل.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات وفاة الرجل، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، بعد أن أوقفته دورية على الطريق السريع.

ونشر أشخاص رأوا الواقعة التي حدثت في بلدة أومباوبا في ولاية سيرجيبي بشمال شرق البرازيل، واقعة قتل جينيفالدو دي جيسوس سانتوس على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت عائلته إنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية.

وأثار المقطع المروع، التي ظهر بعد أيام قليلة من قضية أخرى تتعلق بعنف الشرطة، احتجاجات في البلدة الصغيرة حيث أغلق المتظاهرون الطريق السريع وأشعلوا النار في الإطارات ولوحوا بلافتات تدعو إلى تحقيق العدالة.

ولقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال مداهمة قامت بها الشرطة في حي فقير في ريو دي جانيرو.

وبحسب أقوال أسرة سانتوس فقد اقترب أفراد الشرطة منه أثناء ركوبه دراجته النارية في المنطقة. وقال أحد أقاربه لموقع (جي 1) الإخباري إنه أصيب بالتوتر عندما وجدت الشرطة دواء الفصام في جيبه.

وأضاف “ألقوا نوعًا من الغاز داخل صندوق السيارة وذهبوا إلى مركز الشرطة، لكنه كان فاقدا للوعي. نقلوه إلى المستشفى، لكن كان الأوان قد فات”.

وقالت شرطة الطرق السريعة البرازيلية في بيان إن سانتوس اعتقل لأنه قاوم رجال الشرطة بشدة.

In an official statement, Sergipe Highway Police say “immobilization techniques and instruments with the least potential harm were used” when they locked Genivaldo de Jesus Santos in the back of their patrol vehicle with some kind of gas bomb inside. He died. #JusticaPorGenivaldo https://t.co/FJNNwBc0qi

— Jill Langlois (@JillLanglois) May 26, 2022