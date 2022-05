جفاف “غير مسبوق” يكشف عن قارب قديم وغامض وسط بحيرة أمريكية (فيديو)

كشف الجفاف الشديد وانخفاض مستوى المياه في بحيرة “ميد” بولاية نيفادا الأمريكية حيث يعاني سكان غرب الولايات المتحدة من جفاف غير مسبوق عن قارب قديم غارق وثابت في القاع بشكل عمودي.

وشارك العديد من الأشخاص صورًا ولقطات للقارب الغامض الذي تعرض لحادث أدى إلى بقائه في وضع عمودي يشير إلى السماء في مشهد غريب وصادم.

وتساءل كثيرون من زوار البحيرة عما إذا كانت هناك أي خطط لإزالة القارب وغيرها من العناصر التي طفت إلى السطح بعد انخفاض مستوى المياه بدرجة غير مسبوقة تاريخيًا.

وأوضح مسؤولون عن خدمة المتنزهات القومية لوسائل إعلام محلية أمريكية أن هناك العديد من القوارب الغارقة في بحيرة “ميد” وبعضها يعتبر هياكل تاريخية.

وتابعوا “مع استمرار ظهور السفن على السطح، يقوم الموظفون بتوثيق مواقعهم وتقييم المخاطر أو التهديدات المحتملة على البيئة والسلامة البشرية” مشيرًا إلى أن إزالة القوارب من البحيرة ليس من سياسة المكان.

وأشارت السلطات المختصة إلى أن تكلفة إزالة القوارب القديمة مرتفعة للغاية لذلك يتم الاحتفاظ بها في أماكنها.

📢 Newly exposed shoreline is dense and difficult to navigate. As a result, vehicles, vessels and people can get stuck.

❗ If you're struggling to maneuver your car, boat or yourself along the beach, immediately head to higher ground if possible. No boat or car is worth a life. pic.twitter.com/VcR0sOGOQ6

— Lake Mead (@lakemeadnps) May 24, 2022