“من أعظم العجائب”.. رونالدينيو ينشر صورا له من أمام الأهرامات ويصف مصر بهذه الكلمات (شاهد)

زار النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، مصر بدعوة من نادي إيسترن كومباني، الذي يملك فريقا في الدوري الممتاز لكرة القدم، ونشر خلال زيارته التي استمرت عدة أيام منشورات على صفحاته على مواقع التواصل تشيد بمصر وما فيها من أماكن سياحية.

وكانت شركة “إيسترن كومباني” قد عقدت مؤتمرًا صحفيًّا قبل أيام لرونالدينيو تحت سفح أهرامات الجيزة.

وزار النجم البرازيلي مقر نادي إيسترن كومباني بـ”العمرانية، أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة، وحضر مران الفريق والتقط صورًا تذكارية مع اللاعبين والإدارة الفنية.

وختم رونالدينيو زيارته برسالة عاطفية عبر حساباته على منصات التواصل من أمام أهرامات الجيزة، قائلًا “عاجز عن الكلام، مصر دائما مبهرة، وتبقى الأهرامات من أعظم عجائب الأرض”.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يحضر رونالدينيو مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، ولكن المباراة تأجلت لارتباط الأهلي بمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقرر أن تكون في 15 يونيو/حزيران المقبل.