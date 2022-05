وُصفت حالته بالنادرة.. رجل “مولود بلا فكّين” ينتصر على التنمر ويتزوج (فيديو)

يجد في الموسيقى اللغة التي تساعده على التواصل مع الآخرين لكونه حرم من النطق السليم والكلام بشكل واضح لإصابته بحالة نادرة للغاية تسمى “متلازمة الأذن والوجه” حيث يعيش الشخص حياته بلا فكين.

وبعدما عاش سنوات عمره يعاني من التنمر الوحشي وغياب العائلة الحقيقية إذ عرضه أهله للتبني لفقدانهم الأمل في علاجه، تمكّن جوزيف ويليامز (41 عامًا) المولود بلا فكين من إيجاد الحب الحقيقي.

وابتسمت الحياة لجوزيف بعدما نجحت حبيبته فانيا (39 عامًا) من زرع الثقة فيه وجعلته يؤمن بنفسه وقدراته فكانت خير داعم له بالحب الحقيقي الذي لم يتوقع جوزيف يومًا أنه سيعثر عليه.

ولد جوزيف في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية بتلك الحالة النادرة جدا. واعتمد بسبب حالته الصحية على لغة الإشارة وكتابة الملاحظات للتواصل مع الآخرين كما أنه يتناول الطعام المخلوط عبر أنبوب يصل إلى معدته بشكل مباشر.

وحاولت عائلة جوزيف بعد ولادته إيجاد حل لهذه المشكلات من خلال إجراء جراحة لربط وجهه بفك مزيف، إلا أن الأمر لم ينجح. وتخلّت عائلته عنه في نهاية المطاف ووضعته للتبني، ونشأ مع عائلة محبة لكنه كان يعاني من التنمر الوحشي.

Man born without a jaw finds love after lifetime of pain: 'I deserved more' https://t.co/Q3PjI7Cs82 pic.twitter.com/v56I192AhA — New York Post (@nypost) May 19, 2022

وقال لوسائل إعلام محلية “تعرضت للعديد من المشاكل طوال حياتي لكنني حاولت ألا أترك ذلك يؤثر فيّ، لا أستطيع أن آكل أو أتحدث أو حتى أتنفس بشكل صحيح”.

وأوضح أن عملية ترقيع العظام وبناء الفك الجديد “فشلت” لأن جسده كان يرفض العضو الجديد.

41-Year-Old Man Born Without Jaw Finds Love. Marries Cute Lady. Joseph Williams was born without a jaw and had lost all hopes of falling in love. He was born with a rare congenital disorder that left him unable to speak or eat with his mouth but his luck changed tremendously. pic.twitter.com/VuO5g5LPRK — Dr. Gbenga Afolayan (Ph.D) (@GEAfolayan) May 23, 2022

وتابع “في المدرسة كنت أهرب من زملائي وعانيت من التنمر، أتفهم أنني مختلف وأن بعض الناس سيعتقدون أنني قبيح ولن يقبلونني، لكنني ما زلت شخصًا له قلب ومشاعر وعقل”.

وأكد جوزيف خلال حديثه أنه مستعد دائما للإجابة عن أي سؤال حول حالته الصحية بدلًا من تحديق وإشارة الناس إليه.

Joseph Williams, 41, from Chicago, was born with an extraordinarily rare condition called otofacial facial syndrome which left him without a jaw. The welder said people have run away from him in fear but he hasn’t let his condition hold him back from anything in life. pic.twitter.com/YA2WlGA7V0 — HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) May 20, 2022

الزواج من حب حياته

وتعّرف جوزيف على فانيا عام 2019، وتزوجها في 2020 بعد أن أصبحت حب حياته. وقال “كنا أصدقاء في البداية، لكننا في النهاية بدأنا بالمواعدة ووقعنا في الحب، وبصراحة، لم أكن أعتقد أنني سأجد الحب الحقيقي أبدًا”.

وأضاف “كنت أشعر بأن لا قيمة لي، لكن عندما بدأت أؤمن بنفسي وأدركت أنني أستحق أكثر وانتهى بي المطاف بالعثور على زوجتي”.

ويكمن الشغف الحقيقي لدى جوزيف في الموسيقى ويأمل أن يصبح منسق موسيقى (دي جي) محترفًا يومًا ما.

وختم حديثه “أحيانا أجد صعوبة في التواصل، لكن الموسيقى هي وسيلة للتعبير عن نفسي لاسيما في الأوقات التي تصبح فيها الأمور أكثر صعوبة وأشعر بالضعف”.