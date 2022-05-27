مدير مدرسة يوثق ضرب زوجته المتكرر له بكاميرا سرية (فيديو)

تقدَّم مدير مدرسة في ولاية راجاستان بالهند بشكوى إلى السلطات بتكرار تعرضه للضرب والعنف من قبل زوجته.

وذكرت صحف محلية أن الزوج، 32 عاما، اتهم زوجته بتعذيبه وضربه بوحشية كل يوم وطرده من المنزل.

ونقلت الصحف عن الزوج أن زوجته تضربه باستخدام العصا والمقلاة، وأنها أحدثت به إصابات كان يحاول علاجها في مراكز صحية متفرقة خوفًا على سمعته المهنية.

وقدم الزوج أدلة عبارة عن مقاطع فيديو صورتها كاميرا مراقبة، ثبتها خلسة لتوثيق الاعتداء عليه.

فيديو متداول لمدير مدرسة في #الهند يتلقى الضرب من زوجته بشكل شبه يومي.. فماذا فعل؟ pic.twitter.com/UV7Q3qjVp2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2022

وتظهر المقاطع ضرب الزوجة لزوجها عدة مرات بالمضرب الخاص برياضة الكريكيت، كما يظهر طفلهما وهو ينزوي فزعا مما يراه.

وقال الزوج إنه ترك منزله لمدة شهر خوفًا من زوجته، موضحا أن الأمر أثر على نفسيته بشكل كبير إذ أصبح يعاني اضطرابًا يجعله كثير النسيان، وأدرك ذلك عندما بدأ ينسى أسماء زملائه في العمل.

وأضاف أن زوجته تمزق ملابسه وتضربه بلا سبب منذ أكثر من عام ولكنه التزم الصمت لإنقاذ زواجه.

وذكرت الصحف أنهما تزوجا عن حب منذ حوالي 7 سنوات ولديهما طفل يبلغ 6 سنوات.

وأشارت إلى أن سلوك الزوجة بدأ في التغير وتصاعد عنفها ضد الزوج مع مرور الأيام، إلى أن وصل إلى ابتزازه والتهديد بتوريطه في قضايا.

وقالت إن إحدى محاكم الولاية أمرت بتوفير الأمن للزوج واستدعاء الزوجة التي لم تحضر. وقالت الشرطة إنها لا تستطيع التصريح بأي شيء قبل الاستماع للمدعى عليها.