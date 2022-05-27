بيانات رسمية: الأسلحة النارية أصبحت السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين

كشفت بيانات رسمية أمريكية أن الأسلحة النارية أصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأمريكيين وأن الوفيات المرتبطة بها فيها تجاوزت الوفيات الناتجة عن حوادث السير.

وحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، توفي 4368 طفلا ومراهقا جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية خلال عام 2020.

وشكلت جرائم القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية.

وقتل 19 طفلا في مدرسة في تكساس، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار جماعي.

وتم تسجيل 4036 وفاة مرتبطة بحوادث السيارات، والتي كانت السبب الرئيسي السابق للوفاة بين هذه الفئة العمرية.

وأظهرت بيانات (سي دي سي) أيضا أن نحو 30% من وفيات الأطفال والمراهقين كانت نتيجة لحالات انتحار.

وصنِّف عدد قليل من الوفيات بالأسلحة النارية على أنه “تدخل قانوني” أو دفاع عن النفس.

وكان الأطفال والمراهقون من ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة أربع مرات نتيجة الأسلحة النارية من الأطفال البيض، الذين ما زالت حوادث السير تشكل تهديدا أكبر بالنسبة إليهم.

وكان الهنود الأمريكيون هم ثاني أكثر المجموعات تأثرا بالأسلحة النارية.

وأظهرت البيانات أن الذكور كانوا أكثر عرضة للموت بالأسلحة النارية من الإناث بستّ مرات.

وكان معدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية أعلى في العاصمة واشنطن تليها ولاية لويزيانا ثم ولاية ألاسكا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أنه في حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية تثير الرعب، تعني هذه الأرقام أن عمليات إطلاق النار الجماعية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الوفيات الإجمالية للأطفال بالأسلحة النارية.