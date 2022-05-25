لحظات ما قبل الموت.. 3 سودانيين يموتون عطشا في الصحراء وأحدهم يوثق الحدث (فيديو)

وثّق مقطع مصور اللحظات الأخيرة في حياة 3 مواطنين سودانيين ماتوا عطشًا في صحراء ليبيا بعد أن ضلوا طريقهم وعلقت سيارتهم في الرمال ونفد الماء منهم.

3 سودانيين يموتون عطشا في صحراء ليبيا، وأحدهم يوثق آخر اللحظات pic.twitter.com/E0FMJCdvR8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 24, 2022

ويوثق المقطع -الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي وصوّره أحدهم قبل وفاته- تفاصيل مأساوية بعد عجزهم عن إخراج سيارتهم من الرمال لمدة 3 أيام ونفاد الماء منهم.

وقال الشاب في المقطع المصور “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا إخواننا نحن عاطلون هنا 3 أنفار، من يعثر علينا إذا لم نبق على قيد الحياة يبلغ هذا المقطع لأهلنا، ونطلب منهم أن يعينونا بالصدقات إن شاء الله”.

وأوضح صاحب المقطع المصور ما عانوه قبل موتهم، قائلًا “نحن في طريق مقطوع في الصحراء لا نعرفه، دخلنا ليلًا في طريق تراب منذ يوم الثلاثاء، وقد تعطلت سيارتنا وحاولنا إخراجها من الرمال فلم نستطع، الماء لدينا قليل منذ يوم الثلاثاء ونحن في يوم الخميس، وقد نفد الماء منا تمامًا”.

وأوصى مصور المقطع في ختامه من يجده أن يبلغه لأهليهم راجيًا منهم الصفح والصدقة، قائلًا “أتمنى من الأصحاب والأهل والإخوان أن يسامحونا كثيرًا، وأن يتذكرونا بالصدقات إن شاء الله”.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، مُبدين ألمهم وحزنهم على مصير هؤلاء الشبان، ومستنكرين -في الوقت ذاته- الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير.

فيديو مؤلم من بلد تمتلك الكثير من الخيرات ويجبر اهلها للذهاب في طرق صعبة للبحث عن الرزق ليست الحادثة الأولى. وفاة ٣ سودانيين في صحراء ليبيا اخبار الشرق الأوسط محزنة لدرجة انك تتمنى ان تقوم القيامة وننتهي من كل هذا الحزن "سامحونا" pic.twitter.com/CoEPNWlwIM — عَلي بن إبراهيم (@alibinibrahiim) May 24, 2022