امرأة تلقن رجلا تحرش بها درسا لن ينساه (فيديو)

انهالت امرأة بالضرب على شاب تحرش بها في محطة وقود في بورتو أليغري عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته كاميرا المراقبة في مقهى المحطة أن الشاب تعمّد وضع يده على فخذ المرأة التي كانت منشغلة بتصفح هاتفها بينما تجلس على أحد كراسي منضدة المقهى، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح المقطع أن الموظفة في محطة الاستراحة التي تدعى (ميرام)، انتفضت من مكانها لتنهال على الشاب بالضرب وتُطرحه أرضًا موجهة له اللكمات.

وتمكنت امرأة أخرى من داخل المحطة، لم تشاهد الواقعة من أولها، أن تُخلّص الشاب من بين يدي ميرام التي واصلت الضرب بينما كان الشاب يحاول أن يحمي وجهه بيده.

امرأة تنهال بالضرب على شاب بعد أن تحرش بها في محطة للوقود بالبرازيل#الجزيرة_مباشر #البرازيل pic.twitter.com/ZkXcyJ26sZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2022

وأفلتت ميرام المتحرش وهي تهدّده بينما كان ينسحب من المكان في ذهول، قبل أن توجه له ضربة أخرى ويسقط أرضًا لتوجه له بعض اللكمات من جديد.

وبدا من المقطع أن الرجل لم يكن مستعدًا لردّ فعل ميرام، وظهر ذلك من عدم محاولته الدفاع عن نفسه، ثم النظر إليها بعينين واسعتين بعد أن أفلتته، قبل أن يفرّ هاربًا خارج محطة الاستراحة.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه بينما انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العاملة بسبب المبالغة في رد فعلها، أثنى بعضهم عليها لوقوفها ضد التحرش.