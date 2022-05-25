تجاوز 7 نقاط تفتيش.. طفل يخترق أمن مطار عراقي ويصل إلى الطائرة

أعلنت سلطات مطار النجف جنوب العراق، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد النظر بإجراءاتها الأمنية بعدما تمكّن طفل (10 سنوات) من تخطّي 7 نقاط تفتيش أمنية والوصول إلى طائرة متوجهة إلى إيران.

ووقعت الحادثة مساء الاثنين، فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات دخول الطفل إلى الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإيرانية، كما أعلن مدير مطار النجف الدولي حكمت أحمد لوكالة فرانس برس.

وقال حكمت أحمد إن “الطفل تمكن من اختراق 7 حواجز داخل المطار، ووصل إلى الطائرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة”.

وأضاف أنه “دخل المطار مساء يوم الاثنين على الساعة 9 والنصف، وبحدود الساعة 2 صباح يوم الثلاثاء بعد صعوده طائرة الخطوط الجوية الإيرانية، تم الإبلاغ عنه من قبل طاقم الطائرة”.

وأضاف حكمت أحمد “حاليًا، تعمل لجان تحقيقية على معرفة حقيقة ما حصل، وعلى ضوء ذلك تتم معاقبة وطرد ونقل كل من قصّر بعمله بهذه الحادثة”.

وقال في بيان إنه “سيتم إعداد إجراءات جديدة حفاظًا على نظام وأمن المطار والمسافرين”، فور الانتهاء من التحقيق.

وذكر البيان أن “الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الأمنية، إلا أن دخوله لم يسبب خطرًا كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية”.

وتابع أنه تمكّن من “اجتياز هذه المراحل لأنه طفل، واندمج مع جموع المسافرين”، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلّق بطفل “متسول”، وأنه تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعتين.

وقالت تقارير إن الطفل وصل إلى مرآب المطار مختبئًا في سيارة أجرة، وأنه أوضح لرجل الأمن أنه لا ينوي السفر، إنما يريد العودة إلى منزله.

وتلقّت شرطة النجف اتصالًا من أسرة الطفل التي تقطن قرب المطار، بحسب مصدر أمني.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان، إن “شركة أمن خاصة تتولى حماية وأمن المطار منذ العام 2019″، وأفادت أنه سيجرى توجيه إدارة المطار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة الأمن والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية”.

ولَقيت الواقعة استنكارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذكر ناشطون أنها تضر بصورة البلد.

رغم أن البلد يمتلك أكثر من مليون و200 ألف منتسب بكافة صنوف القوات الأمنية، إلا أن طفلا صغيرا استطاع اختراق حراسة مطار النجف والصعود على متن طائرة إيرانية. هشاشة الأمن مرتبطة بقدرة الدولة العميقة على إضعافه لغايات معروفة — محمد الكبيسي (@malkobaysi) May 24, 2022

طفل "متسول" يخترق أمن مطار النجف ويصل إلى نقطة انطلاق طائرة كانت مستعدة للإقلاع، وذلك لطلب المساعدة من المسافرين. بلد العجائب pic.twitter.com/OBKSbXcgkk — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 24, 2022

وكتبت الصحفية سجى البياتي “عندما يصل متسول صبي إلى الطائرة، تأكد سيصل حزام ناسف”.

عندما يصل متسول صبي الى الطائرة

تأكد راح يوصل حزام ناسف همين#مطار_النجف نموذجا للاهمال — Saja Albayati سجى البياتي (@saja_albayati93) May 24, 2022

إدارة مطار النجف تلزم العاملين معها بعدم التعليق على المنشورات في مواقع التواصل بشكل سلبي وتحذرهم من عواقب قانونية. ليس من صلاحيات ادارة المطار ان تحذر العاملين او الموظفين وتهددهم بالعواقب في حال ان مواقع التواصل الاجتماعي هي شخصية للفرد وليس حساب مرتبط بالدولة#مطار_النجف pic.twitter.com/TYuV02DDbK — Abdulateef Alhajwel (@Alhajwel1) May 24, 2022

ويعدّ مطار النجف ثاني أكبر المطارات في العراق، إذ يستقبل كل عام مئات الآلاف من الزوار الذين يتوافدون لزيارة أكثر الأماكن أهمية عند الشيعة في المدينة التي تضمّ مرقد علي بن أبي طالب.

وفي العام 2019، استقبل هذا المطار 2.5 مليون مسافر، وفق إحصاءات رسمية.