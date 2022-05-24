مقطع يحبس الأنفاس.. لحظات إنقاذ شخص عالق بمنحدر ارتفاعه مئات الأقدام (فيديو)

أنقذت دورية الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رجلًا كان يقف على منحدرٍ خطيرٍ وسط رياح شديدة بالقرب من مدينة دالي وفق مقطع جويّ نشرته دورية الطرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دورية الطرق السريعة إنها تلقت اتصالا من مواطن لاحظ وجود أحد الأشخاص عالقا في منتصف طريق وفي أسفله منحدر يبلغ ارتفاعه 500 قدم (نحو 152 مترا).

ونشرت الدوريّة مقطعًا جويًّا يوثّق رمي أحد المسعفين -وهو في المروحية- حبلا للرجل العالق التي كانت حياته مهدّدة بالخطر، حيث استطاع المسعف إنقاذ الرجل ونقله إلى منطقة قريبة للهبوط فيها.

وتم إرسال طائرة هليكوبتر من طراز H-30 لإنقاذ الرجل، وقالت وكالة الإنقاذ إن استعمال الطائرة كان الخيار الأكثر أمانًا بالنظر إلى موقعها إذ كانت سرعة الرياح عالية طوال عملية الإنقاذ.

ويشار إلى أنّ الدورية لم تقدم معلومات حول كيفية تعثره على المنحدر أو عن المدة التي قضاها هناك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.