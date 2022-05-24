طالب عراقي يصنع سيارة من الخردة ليعبر بها الطرق الوعرة إلى مدرسته (فيديو)

تمكن طالب عراقي من تصنيع سيارة دفع رباعي من الخردة ليعبر بها الطرق الوعرة التي يسلكها يوميا للوصول إلى مدرسته.

وقال الطالب ضرغام وائل للجزيرة مباشر “أنا من مدينة الموصل، ومن ضمن الاختراعات التي ابتكرتها سيارة دفع رباعي، حيث أحببت هذه الرياضات منذ الطفولة وكان لدي رغبة في صناعة هذا العمل إلى أن جاء الوقت المناسب لتصنيعها”.

وأضاف وائل “أحب العمل والاختراع، ومنذ كنت طالبا في الصف الثالث الابتدائي كنت أبتكر أشياء وأذهب بها إلى المدرسة، وكنت أتلقى تشجيعا من الأهل والمدرسين”.

وبشأن فكرة السيارة قال وائل “جاءتني فكرة هذه السيارة من الشوارع التي كنت أمر بها في طريقي إلى المدرسة صباحا، فمع هطول الأمطار وتكسير الشوارع يكون السير صعبا فيها وكنت أتنقل على دراجة هوائية فوجدت أن الحل الأمثل أن أصنع سيارة تتحدى هذه الصعاب”.

وأضاف “رسمت المخطط وبدأت التنفيذ، وفشلت أكثر من مرة قبل الوصول إلى هذه المرحلة، وإن شاء الله أستمر في تصنيع سيارات أخرى”.

وعن كيفية الحصول على مكونات السيارة قال وائل “تجميع القطع يكون بالبحث عنها في المناطق الصناعية ومحلات تصليح الدراجات النارية، أشياء غير مفيدة أجلبها وأعيد تدويرها وأستفيد منها، ومعظم مكونات هذه السيارة صنعت من الخردة”.

ووجه وائل رسالة لكل شخص صاحب مهارات عالية مطالبا إياه بأن لا يظل خاملا وأن يخرج طاقاته للناس ليفيد المجتمع، ونصحه بأن لا يهتم بالانتقادات التي توجه إليه، وأن لا يتوقف عند الفشل أيًّا كان مجال عمله، وأن يواصل المسيرة بصبر وإصرار.