خاطر بحياته.. سائق شاحنة وقود ينقذ مدينة بنغازي من كارثة (فيديو)

أنقذ سائق شاحنة لنقل الوقود مدينة بنغازي الليبية من كارثة محققة، بعد أن قاد شاحنته وهي مشتعلة بعيدًا عن المدينة.

وشبّ حريق في الشاحنة المحمّلة بالوقود قبل أن يقرر السائق المخاطرة بحياته، ويقودها بعيدًا خوفًا من انفجارها داخل محطة الوقود.

شجاعة سائق شاحنة وقود تحول دون وقوع كارثة في مدينة #بنغازي سائق الشاحنة يفر مسرعًا بعيدا عن المحطة التي كان من المفترض تفريغ الشحنة فيها خوفا من #انفجار الشاحنة داخل #المحطة بعد اشتعال النيران فيها دون سبب واضح ولم يُعلن عن وقوع ضحايا. pic.twitter.com/t8FPwAxfng — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وقالت مواقع محلية إن الحريق اشتعل في الشاحنة، صباح اليوم الثلاثاء، في حي مكتظ بالسكان أثناء تزويد المحطة بالوقود.

وأفادت بأن الحادث لم يتسبب في أي أضرار، بينما أصيب السائق بحروق في يديه بعد أن تمكن من نقل شاحنته إلى منطقة فارغة.

وأظهر مقطع فيديو للحادث أن تصاعد ألسنة النار زاد بعد ابتعاد الشاحنة عن المحطة حيث شب الحريق، بينما احترقت سيارات في الطريق الذي مرت منه الشاحنة.

وأشاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشجاعة السائق في تغريدة على تويتر، قائلًا “نحمد الله حمدًا كثيرًا على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود (المالطي) في بنغازي”.

وتابع “اعتبر سائق شاحنة الوقود عبد الله المجبري حماية المدنيين أولوية أهم من حمايته لنفسه”.

نحمد الله حمداً كثيراً على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود "المالطي" في #بنغازي. وبالغ تقديري لشجاعة سائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري الذي اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه.وكلفت وزارة الحكم المحلي لحصر الاضرار وتقييمها لتعويض اصحابها — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 24, 2022

وأعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.

وقالت إنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود، حرصًا على عدم تكرار الحادث.