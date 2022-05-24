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خاطر بحياته.. سائق شاحنة وقود ينقذ مدينة بنغازي من كارثة (فيديو)

ألسنة النيران تتصاعد من شاحنة الوقود في بنغازي (تواصل اجتماعي)
24/5/2022-|آخر تحديث: 24/5/202208:02 PM (مكة المكرمة)

أنقذ سائق شاحنة لنقل الوقود مدينة بنغازي الليبية من كارثة محققة، بعد أن قاد شاحنته وهي مشتعلة بعيدًا عن المدينة.

وشبّ حريق في الشاحنة المحمّلة بالوقود قبل أن يقرر السائق المخاطرة بحياته، ويقودها بعيدًا خوفًا من انفجارها داخل محطة الوقود.

وقالت مواقع محلية إن الحريق اشتعل في الشاحنة، صباح اليوم الثلاثاء، في حي مكتظ بالسكان أثناء تزويد المحطة بالوقود.

وأفادت بأن الحادث لم يتسبب في أي أضرار، بينما أصيب السائق بحروق في يديه بعد أن تمكن من نقل شاحنته إلى منطقة فارغة.

وأظهر مقطع فيديو للحادث أن تصاعد ألسنة النار زاد بعد ابتعاد الشاحنة عن المحطة حيث شب الحريق، بينما احترقت سيارات في الطريق الذي مرت منه الشاحنة.

وأشاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشجاعة السائق في تغريدة على تويتر، قائلًا “نحمد الله حمدًا كثيرًا على سلامة سكان المنطقة المجاورة لمحطة وقود (المالطي) في بنغازي”.

وتابع “اعتبر سائق شاحنة الوقود عبد الله المجبري حماية المدنيين أولوية أهم من حمايته لنفسه”.

وأعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.

وقالت إنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود، حرصًا على عدم تكرار الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي