ممر شرفي وتصفيق حار وهدايا.. طلاب يكرّمون أستاذا جامعيا في مصر (فيديو)

كرّم طلاب كلية الطب البشري في جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية المصرية أحد أساتذة التشريح في الكلية.

وشكّل الطلاب ممرًّا شرفيًّا للدكتور أحمد مصطفى كمال، سار فيه وسط تصفيقهم واحتفائهم به.

وسط تصفيق حار.. طلاب يكرمون أستاذا جامعيا في #مصر في لفتة رائعة كرّم طلاب كلية الطب بجامعة مصرية خاصة أستاذا لهم اعترافا منهم بفضله pic.twitter.com/1DVQ6HwwRv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وأظهرت مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد عدد كبير من الطلاب لتكريم أستاذهم.

وأهدى الطلاب إليه باقات ورد وصورًا مرسومة له ونسخًا من القرآن الكريم، عرفانًا لمجهوده معهم.

ونشر ناشطون مقطع الفيديو مبدين إعجابهم بما فعله الطلاب. وكتب الناشط علي مكاوي “سلامًا على من صان الود وحفظ الوصل، يوم لن يتكرر في طب الدلتا، وهو تكريم الدكتور أحمد كمال رائد علم التشريح والأجنة في مصر. ضوء أنار لنا الطريق”.

طب الدلتافووووق

سلاما علي من صان الود وحفظ الوصل يوم لن يتكرر في طب الدلتا وهو تكريم الدكتور احمد كمال رائد علم التشريح والاجنه في مصر

ضوء انار لنا الطــــــــــــريق … ♥♥💥 pic.twitter.com/iD4QUao9wF — Ali_mekawii (@Alizezo78928802) May 21, 2022

وكتب محمد شعبان “مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ”.

"مَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "

تكريم طلبة طب الدلتا للأستاذ الدكتور / أحمد مصطفى كمال pic.twitter.com/W9eHdstrtY — Mohamed Shaban (@MoAShaban) May 21, 2022

وقال محمود السيد “حَرُم على النارِ كلُّ هيِّنٍ لينٍ سهلٍ قريبٍ من الناسِ. من أكثر الدكاترة المحبوبين والمتعاونين في الدلتا وطب الأزهر. بجد ربنا يطوّل عمره”، مشيرًا إلى أن الأستاذ حبّبه في مادة التشريح.