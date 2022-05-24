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ممر شرفي وتصفيق حار وهدايا.. طلاب يكرّمون أستاذا جامعيا في مصر (فيديو)

لحظة تكريم الأستاذ من طلابه في جامعة الدلتا (تواصل اجتماعي)
24/5/2022-|آخر تحديث: 24/5/202209:19 PM (مكة المكرمة)

كرّم طلاب كلية الطب البشري في جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية المصرية أحد أساتذة التشريح في الكلية.

وشكّل الطلاب ممرًّا شرفيًّا للدكتور أحمد مصطفى كمال، سار فيه وسط تصفيقهم واحتفائهم به.

وأظهرت مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد عدد كبير من الطلاب لتكريم أستاذهم.

وأهدى الطلاب إليه باقات ورد وصورًا مرسومة له ونسخًا من القرآن الكريم، عرفانًا لمجهوده معهم.

ونشر ناشطون مقطع الفيديو مبدين إعجابهم بما فعله الطلاب. وكتب الناشط علي مكاوي “سلامًا على من صان الود وحفظ الوصل، يوم لن يتكرر في طب الدلتا، وهو تكريم الدكتور أحمد كمال رائد علم التشريح والأجنة في مصر. ضوء أنار لنا الطريق”.

وكتب محمد شعبان “مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ”.

وقال محمود السيد “حَرُم على النارِ كلُّ هيِّنٍ لينٍ سهلٍ قريبٍ من الناسِ. من أكثر الدكاترة المحبوبين والمتعاونين في الدلتا وطب الأزهر. بجد ربنا يطوّل عمره”، مشيرًا إلى أن الأستاذ حبّبه في مادة التشريح.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي