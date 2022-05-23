في اللحظة الأخيرة.. أم تنفذ طفلها من الدهس تحت عجلات سيارة (فيديو)

تمكنت أم برازيلية، الأربعاء الماضي، من إنقاذ طفلها (3 سنوات) في اللحظات الأخيرة من الدهس تحت عجلات إحدى السيارات، وفق مقطع مصوّر.

وفي المقطع، يجري الطفل مسرعًا بالتقاطع مع مرور سيارة كادت تدهسه لولا تدخل الأم والإمساك بصغيرها قبل أن تدهسه السيارة.

وأنقذت ساندي إدواردا ريبيرو دا لوز (20 عامًا) ابنها أليف غابرييل الذي كان يلعب مع أطفال آخرين قبل أن يقرر فجأة أن يقطع الشارع.

وسجّلت كاميرا مراقبة اللحظات ببلدة موسورو في المنطقة الغربية من ولاية ريو غراندي دو نورتي (شمال شرقي البرازيل)، الأربعاء الماضي.

وكان 3 أطفال أكبر سنًا من غابرييل يلعبون وسط الشارع، وهدّأ قائد المركبة من سرعتها ما أسهم في تجنب مأساة، وأصيب الطفل بخدوش طفيفة.