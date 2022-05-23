تقييد وحرق بالجمر.. إنقاذ طفلة يتيمة بعد سنوات من التعذيب بأيدي جدها وزوجته (فيديو)

تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو لطفلة مقيّدة في مكان مهجور، وقد بدت عليها آثار المرض والعنف الشديد.

ويعود المقطع للطفلة مرام عساف البالغة من العمر 6 سنوات التي قيدها جدها وزوجته سنوات في منزلهم بأطراف مدينة سرمدا شمالي محافظة إدلب، قبل أن يتدخل الجيران مؤخرًا لإنقاذها.

وكانت شبكة (مراسلي ريف دمشق) الإخبارية المحلية قد نقلت عن الشاب الذي وجد الفتاة قوله إن الطفلة يتيمة الأبوين، فقد قُتل والداها بقصف روسي على حلب قبل النزوح الأخير منذ 5 سنوات، وبعدها تكفّل بها جدها وزوجته التي كانت تربط الطفلة وتحرقها بالجمر.

وأُنقذت الطفلة من جدها ونُقلت إلى المستشفى حيث أُجري لها العلاج المناسب، وبدت عليها كدمات في الرأس واليدين والقدمين.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أنه تم القبض على “الجد وزوجته” وأن الشرطة تحقق معهما حول الحادثة.