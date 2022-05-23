سمت نفسها رقية.. بريطانية تشهر إسلامها بحضور شيخ الأزهر (شاهد)

أشهرت شابة بريطانية متزوجة من مصري إسلامها عقب ونطقت بالشهادتين أمام شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

ونشر الزوج محمود حسين -المقيم في مدينة الغردقة- صورًا رفقة زوجته بالحجاب عبر فيسبوك معلقا “الله أكبر والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

وأضاف “لقد منّ الله علينا بهداية زوجتي إلى الإسلام ونطق الشهادتين بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب جزاه الله عنا خيرًا وعن المسلمين أجمعين”.

ووفقًا لصحف محلية، فإنّ البريطانية التي كانت تُدعى كاري رايت غيرت اسمها إلى “رقية”، وهو اسم إحدى بنات النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وفي منشور آخر أوضح محمود أن زوجته بريطانية من عائلة بريطانية خالصة، وأنه عرفها خلال وجودها في مصر منذ نحو 7 أشهر، وتحدث معها حول الصورة الحقيقية للإسلام.

وأشار إلى أنها تعرفت الإسلام الحقيقي بعيدًا عن “التصور الإرهابي” الذي يصدره الإعلام الغربي دائمًا، عندما رأت بعينها طبيعة المعيشة في مصر، وأكد أن أفراد عائلتها يعتنقون الدين المسيحي وبعضهم لا يؤمن بأي دين، مشيرًا إلى احترامهم لحريتها، وأنهم جميعًا تقدموا لتهنئتها عندما علموا الخبر.

واختتم بقوله إنهم بصدد الاستعداد الآن لزيارة أهل زوجته لمصر، وأنهم يعتزمون زيارة عدد من المعالم الأثرية والدينية على رأسها الأزهر الشريف.