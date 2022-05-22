الداخلية المصرية تحسم الجدل بشأن واقعة دس “عامل توصيل” مخدرًا فى وجبة بقصد السرقة (فيديو)

نشرت امرأة في مصر على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يُظهر أحد عمال توصيل الطلبات (ديليفري) لمطعم شهير وهو يختلس النظر من ثقب باب وحدة سكنية عقب تسليمه الطلب، مما أثار تكهّنات بشأن “دس مخدر في الوجبة بقصد السرقة” وأصدرت الداخلية بيانًا بشأن الواقعة.

وكتبت صاحبة المنشور تعليقًا على الفيديو “هذا ماكدونالدز الذي نأمن أن يأكل أطفالنا منه، بيبعت ديليفري يسرق ويضع مخدرًا في بيبسي، شيء مشين، وأحضر معه واحدًا آخر بيشاور ظاهر في فيديوهات، ولولا كاميرا ظلت ترسل إنذارات على موبايل أن هناك أحدًا يتحرك كثيرًا أمامها فضحته كانت حدثت كارثة”.

وتابعت “الموضوع منذ أسبوع، وأبلغنا إدارة ماك (ماكدونالدز) ولا يوجد أي رد فعل منهم أبدًا، منتهي الاستهتار، كل ما قيل إننا فصلنا هذا العامل، ننتظر حتى يعمل في أي مطعم آخر ويكمل ما يقوم به، والله أعلم فصلوه أم لا، لا يوجد أي اهتمام، وكأنه عادي أن نُسرق لمّا نطلب طلبًا منهم ونسكت”.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه “بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه، تبيّن أن الطلب المراد توصيله كان إلى مسكن مقاول مقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، وبسؤاله أفاد بعدم رغبته في تحرير محضر بالواقعة المشار إليها، وأنه لم يتعرض لأي ضرر، وأنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الديليفري عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته”.

وأضاف البيان أنه تم ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة على سبيل التطفل وانصرف. وأفاد البيان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.