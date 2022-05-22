“لهم قلوب يعقلون بها”.. هل العقل في الدماغ أم القلب؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد يسري -وكيل جامعة المدينة العالمية في ماليزيا- إن القلب من مواضع العقل ومن مواقع النظر والتدبر، وقد اختلف الناس: هل القلب هو العقل أم إن القلب شيء والعقل شيء آخر؟

يقول الله عز وجل في سورة الحج {أفلم يسيروا في الأرضِ فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور}.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر أن “القلب من مواضع العقل ومن مواقع النظر والتدبر، وقد اختلف الناس في هذا على أقوال ثلاثة، القول الأول أن العقل موجود في القلب، والقول الثاني أن العقل موجود في الدماغ والرأس، والقول الثالث وهو الأرجح من القولين السابقين أن العقل موجود في القلب ومتعلق بالدماغ”.

وأضاف “إذن هناك اتصال بين ما في القلب وهو اللطيفة الربانية، وما في الدماغ من مراكز الحس والإدراك التي كشف عنها الطب الحديث، فقد كشف تشريح المخ أن في الدماغ مواضع للتعلم وللسمع وللكلام وللتذكر ولكل الوظائف العقلية”.

واستطرد يسري قائلًا “لكن العلم الحديث إلى يومنا هذا لا يعرف أين مراكز الحب والكره والتوحيد والإخلاص واليقين والخوف والرجاء والصبر ونحو ذلك من العبادات”.

وأضاف “نحن نقول إنها في القلب ولكن ليس في القلب الدموي وإنما في اللطيفة الربانية، فالقلب شديد الصلة والارتباط بالعقل إذا قلنا إن القلب في الصدر والعقل في الدماغ”.