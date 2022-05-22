فصل طالب نهائيا بعد قطعه رأس طائر أمام زملائه داخل حرم الجامعة (فيديو)

قررت جامعة عراقية فصل طالب لديها نهائيًّا بعد قطعه رأس حمامة أمام زملائه داخل الحرم الجامعي، وأثار ذلك جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتعالت أصوات مطالبة بمحاسبته.

وقالت كلية المستقبل الجامعة بمحافظة بابل (وسط العراق) في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إنها وجّهت “عقوبة الفصل النهائي من الكلية للعام الدراسي 2021-2022 للطالب علي جواد كاظم عمران، من قسم المحاسبة-المرحلة الثانية”.

وأشار البيان إلى أن القرار الجامعي جاء استنادًا إلى المادة (6) الفقرة (ثالثًا) من تعليمات انضباط الطلبة 2013-2014، وبناء على إتيان الطالب فعلًا شائنًا ومنافيًا للأخلاق والآداب العامة.

وأثار قرار الجامعة العراقية ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من وجده عقوبة مناسبة ومتوافقة مع القانون ورادعة لكل من يريد الشهرة بأفعال غير إنسانية، ومن رأى أن القرار قاسٍ والعقوبة مبالغ فيها.

وقالت الإعلامية أزل السياب عبر حسابها على فيسبوك “صحيح أن ما اقترفه الطالب فعل شائن وإجرامي داخل الحرم الجامعي بقطع رأس حمامة، لكن نحن نريد تأديبه وتهذيبه وتعليمه”، مشيرة إلى أن هذا القرار “قد يعمل على زيادة وحشية هذا الفرد فتصدر منه ردة فعل غير متوقعة بعد أن خسر مستقبله، وبالتالي يصبح خطرًا على المجتمع”.

في حين استغرب المدوّن ليث حسين -عبر حسابه على تويتر- من تركيز الرأي العام في العراق على قضية قتل طالب جامعي لحمامة، وعدم الاهتمام بما أثير بشأن تهريب قاتل الباحث هشام الهاشمي.

من جانبه، قال المحامي علي سعيد الخفاجي عبر حسابه على فيسبوك، إن “قرار الجامعة صحيح وموافق للقانون، وذلك حسب نص الفقرة ثالثًا من المادة 6 من قانون انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي”.