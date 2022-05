صدم الأطباء.. إزالة 206 حصوات من كلْيَة مريض في الهند (شاهد)

أزال الأطباء 206 حصوات من كلْيَة رجل يبلغ من العمر 56 عامًا خلال ساعة واحدة في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

ونقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية عن الصحافة المحلية، أن الرجل -من مدينة حيدر أباد- كان يعاني ألمًا شديدة في الجانب الأيسر من الفخذ لمدة 6 أشهر، وذكرت أن درجة الحرارة المتزايدة أدت إلى تفاقم الألم.

وقام الأطباء بإزالة الحصوات باستخدام تنظير البطن (جراحة ثقب المفتاح)، وهو إجراء يسمح للجرّاح بالوصول إلى داخل البطن والحوض دون الحاجة إلى شقوق كبيرة في الجلد.

وكان المريض يستخدم الأدوية الموصوفة التي توفر له الراحة على المدى القصير، بينما قال الأطباء إن الألم استمر في التأثير على نظامه اليومي.

وذكر التقرير أن حصوات الكلى تتكوّن عندما تشكل الفضلات في الدم بلورات تتراكم وتصبح كتلًا شبيهة بالحجارة.

وقال استشاري المسالك البولية بالمستشفى الدكتور بولا نافين كومار “كشفت بعض الفحوص الأولية والمسح بالموجات فوق الصوتية عن وجود العديد من الحصوات الكلوية اليسرى، وتأكد ذلك من خلال التصوير المقطعي المحوسب”.

Hyderabad: In a rare case, as many as 206 kidney stones were removed from a patient at Aware Gleneagles Global Hospital in Hyderabad. These stones caused the 56-year-old patient to suffer from severe pain in the left loin for over six months, which got aggravated due to rising te pic.twitter.com/9T3O2k1ZF1

وأوضح أنه نصح المريض بعملية جراحية استمرت لمدة ساعة، تم خلالها إزالة جميع الكاليكولي (الأحجار) التي بلغ عددها 206، بينما خرج المريض من المستشفى بعد يوم من إجراء العملية.

وينصح الأطباء بشرب المزيد من الماء وإبقاء الجسم رطبًا، لتجنب تراكم حصوات الكلى وسط موجة الحر في الهند.

وفي عام 2018، أزال الأطباء في مستشفى دلهي 856 حصوة كلى من مريض يبلغ من العمر 45 عامًا من خلال جراحة مشابهة.

As many as 206 kidney stones were removed from a patient at Aware Gleneagles Global Hospital in #Hyderabad.

These stones caused the 56-year-old patient to suffer from severe pain in the left loin for over 6 months, which got aggravated due to rising temperatures in summer. pic.twitter.com/ZrXKYGTNNa

