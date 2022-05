أشبه بصاروخ.. سيارة “تسلا” تصطدم بمبنى في مشهد مخيف بأوهايو الأمريكية (فيديو)

اصطدمت سيارة بالواجهة الزجاجية لمركز مؤتمرات في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، واقتحمت المبنى في مشهد مخيف رصدته كاميرات المراقبة.

وأظهر المقطع المصور انفجار زجاج الواجهة دون أن تظهر السيارة لشدة سرعتها التي بلغت 70 ميلًا في الساعة.

وأظهرت كاميرا التقطت المشهد من زاوية مختلفة اقتحام سيارة “تسلا” الكهربائية للمبنى، والتقطت أخرى بالداخل توقفها بعد تحطم واجهتها الأمامية بشكل كامل.

وسارع المارة إلى دخول المبنى لاكتشاف ما حدث بعد أن أصبحت واجهته أشبه بآثار انفجار صاروخ.

وأعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، مطلع العام الجاري، أنها سلّمت عام 2021 نحو مليون سيارة في مناطق مختلفة من العالم.

ويقترب هذا الرقم من ضعف ما أنتجته تسلا عام 2020، في أداء أفضل من المتوقع على الرغم من مشاكل الإمدادات العالمية.

وأوقفت شركة (جي 7) الرائدة في مجال سيارات الأجرة بالعاصمة الفرنسية باريس، في 2021، استخدام سيارات تسلا من (موديل 3) ضمن أسطولها بعد حادث مميت لإحدى سياراتها.

Paris taxi firm BANS Tesla Model 3 cabs from its fleet after one of its vehicles lost control and injured people https://t.co/ZAiot3DgWe

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2021