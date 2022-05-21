وزير الخارجية الأمريكي يفاجئ حضور برنامج شهير بمهاراته في عزف الغيتار (فيديو)

فاجأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن حضور برنامج أمريكي شهير بالعزف على الغيتار مع الفريق الموجود، فيما تفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

ونشرت صفحة برنامج The Late Show، وهو برنامج حواري أمريكي يبث في وقت متأخر من الليل يقدمه ستيفن كولبير،على تويتر فيديو يستعير فيه بلينكن الغيتار من فريق البرنامج ويعزف معهم.

وأعاد بلينكن نشر الفيديو على صفحته على تويتر وغرد مازحًا “لا تقلقوا لن أترك عملي اليومي”.

Don't worry, I'm not quitting my day job! https://t.co/WcRVWrUV2g — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2022

وقبل أن يعتلي المنصة قال بلينكن لمقدم البرنامج “أردت أن أصبح موسيقيًا عندما كنت طفلًا. تحديدًا عندما كنت مراهقًا، هذا ما أردت فعله”.

وتفاعل رودا مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو وزير الخارجية، وأشاروا إلى أنه لا شيء يمنع من الجمع بين الفن والسياسة.