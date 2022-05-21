فريق جراحي يستخرج “هاتفا محمولا” من بطن شاب مصري (شاهد)

تمكن فريق جراحي في مستشفى بنها الجامعي بدلتا مصر، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب كان يعاني آلامًا شديدة بالبطن والمعدة.

وكان المستشفى قد استقبل شابًّا عمره 25 عامًا يعاني آلامًا حادة في البطن، وبعد إجراء الفحوص تبين وجود أجسام غريبة في معدته، فقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدة الشاب، تم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وتعد هذه الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج جوال (موبايل) من بطن مريض بحسب تصريحات رئيس الفريق الطبي الدكتور هشام السيد للصحف المحلية.

ففي سبتمبر/ أيلول عام 2020 كشفت الأشعة وجود هاتف محمول داخل معدة مريض، بعد مرور 7 أشهر على بلعه.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة بنها، إن المريض أبلغه أنه بلع الهاتف منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه، وأنه كان يظن أن الهاتف سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى.

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي..

بالمناسبة الشاب عمره 25🙄🙄#البنك_المركزي pic.twitter.com/3ISg1eLLS5 — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) May 20, 2022