بسرعة بديهة.. مدرس تركي ينقذ تلميذا ابتلع قطعتين نقديتين (فيديو)

أنقذ معلم تركي تلميذًا في المرحلة الابتدائية كان على وشك الاختناق بعد ابتلاعه قطعتين نقديتين في إحدى المدارس بولاية بورصة شمال غربي البلاد.

وأفادت صحف محلية تركية بوقوع الحادثة في منطقة عثمان غازي، حيث ابتلع طفل نرويجي الجنسية قطعتين نقديتين داخل الصف، ليتدخل المدرس التركي وينقذه من الاختناق عن طريق الضغط على أسفل بطنه.

وقدمت عائلة الطفل شكرها للمدرس على إنقاذ طفلها من الموت.