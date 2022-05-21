اقتلع الأشجار وحطم الأسطح.. قتيل وعشرات الإصابات بإعصار ضرب غرب ألمانيا (فيديو)

أودت العاصفة التي اجتاحت ألمانيا الجمعة، بحياة شخص على الأقل وأصابت نحو ستين آخرين وفق حصيلة أعلنتها السلطات المحلية.

وتسببت العاصفة في أضرار جسيمة بغرب البلاد خصوصا. وقدرت الشرطة قيمة “الأضرار” الناجمة عن الإعصار بـ”عدة ملايين” من اليوروهات.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، صباح اليوم السبت، أن 3 أعاصير ضربت أجزاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب البلاد.

وبحسب تقرير الهيئة، تم تسجيل الأعاصير في مدن بادربورن وليبشتات ولوتمارسن، وهي منطقة في بلدة هوكستر.

وقتل رجل عمره 38 عامًا في رينانيا-بالاتينات بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبوا غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أعلنته الشرطة في كوبلنتس.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالي 43 شخصا أصيبوا في بادربورن، بينهم أفراد أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقل شخص واحد جوا إلى مستشفى في بيليفيلد، على بعد حوالي 50 كيلومترا من المدينة.

وذكرت الشرطة أن أضرارا كبيرة لحقت بالمباني في منطقة تجارية، وسيتعين القيام بأعمال تطهير على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم، إن العاصفة تسببت في أضرار جسيمة في ليبشتات، لكن لم تقع إصابات، موضحا أن ما يثير القلق الآن هو الأسطح المتضررة والأشجار المتساقطة، وأكد أنه “يجب تنظيف كل شيء بعد هذه الفوضى”.

‼Auch heute ist in den Schadensgebieten mit erhöhten Gefahren durch starke Winde zu rechnen. Um die andauernden Arbeiten nicht zu behindern, sollte das Stadtgebiet weiträumig umfahren werden. Der Appell: Bitte bleiben Sie zu Hause und meiden Sie das Paderborner Stadtgebiet.‼ — Polizei NRW PB (@polizei_nrw_pb) May 21, 2022

وتم تطويق بعض المناطق في وسط مدينة ليبشتات احترازيًّا، كما تضررت أجزاء أخرى من ألمانيا من هذه العاصفة الشديدة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سحبًا تدور في شكل مميز للإعصار ورياحًا عاتية تحمل حطاما، لكن هيئة الأرصاد الألمانية لم تؤكد بعد وقوع إعصار في البلاد.

وفي ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أصيب 14 شخصا، بينهم عدة أطفال بعد انهيار كوخ خشبي مساء أمس. وبحسب الشرطة، لجأ العديد من المصطافين إلى الكوخ الذي تبلغ مساحته 85 مترا مربعا، إلا أن العاصفة تسببت في انهياره.

وفي مدينة لايبتسيج، اضطرت فرقة الميتال الألمانية “رامشتاين” إلى وقف حفلتها لمدة 30 دقيقة بسبب عاصفة رعدية. وبعد حوالي 45 دقيقة من بدء العرض، طُلب من الجماهير البحث عن مأوى، ثم سُمح لهم بالعودة إلى الساحة بعد 15 دقيقة.

ورفعت الأرصاد الجوية الألمانية السبت معظم الإنذارات بشأن الأحوال الجوية، لكنها حذرت من مخاطر عواصف رعدية عنيفة متفرقة في بافاريا ورياح قوية في الشرق.