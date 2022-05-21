أثار غضب المسلمين.. جامعة كندية تحذف ملصقا صوّر امرأتين “مثليتين” محجبتين

أثار ملصق ترويجي للمثلية -نشرته صفحة جامعة ويسترن أونتاريو بكندا على إنستغرام- ردود فعل غاضبة من المجتمع المسلم في مدينة لندن الكندية.

وتضمّن المنشور الذي يدعم “مكافحة رهاب المثلية” صورة من بين أخرى لامرأتين “مثليتين” محجبتين، وأجبرت الجالية المسلمة مسؤولي الجامعة على حذفه.

ونشرت الجامعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، الملصق احتفالًا بـ”اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية”، وقُوبل بعاصفة من الانتقادات.

وقالت صحيفة (ناشيونال بوست) المحلية، إن المسلمين شددوا على أن الملصق “ليس لائقًا” و”غير محترم”، موضحين أن الحجاب رمز إسلامي له دلالات دينية وروحية.

وأضافت الصحيفة أن أحد المتحدثين باسم الجامعة خرج مدافعًا، بدعوى أن الإدارة تتفهم “مدى تعقيد الموضوع وتقاطعه” وأن “الصور قد تكون مزعجة لبعض المسلمين”، بينما أصدر لاحقًا مسؤول عن المساواة والتنوع بيانًا أشار فيه إلى حذف الملصق.

وقال المسؤول أوبيو أولويا “نعتقد أن هذا يمثل فرصة لإجراء نقاش حقيقي ومدروس بشان أفضل السبل التي يمكننا من خلالها تقديم الدعم لأعضاء مجتمع المثليين المسلمين، ومن جميع الأديان والخلفيات داخل المجتمع”.

وأضاف “من أجل هذا النقاش المهم، أزلنا الصورة، حتى لا تصرف الانتباه”.

ونقلت الصحيفة عن القيادية بالجالية المسلمة إيمان عبد الفتاح توكل، أن الجالية المسلمة في لندن تقوم بصياغة رد على الصور التي وصفتها بأنها “غير مناسبة”.

وأضافت “نحترم حقوق الإنسان للجميع التي يحميها قانون حقوق الإنسان في أونتاريو، بينما إفراد رمز ديني مسلم في هذا السياق أمر غير مناسب”.

وحصلت عريضة طالبت إدارة الجامعة بإزالة الملصق على أكثر من ألفي توقيع، وجاء فيها “يجب أن يكون واضحًا أن هذا ليس هجومًا على مجتمع المثليين، وأن وجود المسلمين المثليين أمر معترف به، إنما ما يتم تصويره هو عدم احترام، وعدم إدراك للمجتمع المسلم”.