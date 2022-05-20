“متعبٌ مني ولا أقوى على حملي”.. رحيل الشاعر العراقي مظفر النواب

توفي الشاعر العراقي مظفّر النوّاب، اليوم الجمعة، عن 88 عامًا بمستشفى الشارقة التعليمي في الإمارات إثر صراع مع المرض، بعدما فرضت قصائده السياسية الهجائية أن يكون “شاعر الغربة والضياع”، وأمضى نحو 5 عقود طريدًا بين المنافي العربية والأجنبية.

والنواب شاعر معاصر وناقد ومعارض سياسي بارز، تعرّض للملاحقة والسجن بالعراق في ثمانينيات القرن الماضي، ويوصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث.

ونعى الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة عبر تويتر الشاعر قائلًا “يبقى حيًّا في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق. هو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات”.

يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير #مظفر_النواب لا يمضي إلى العدم. فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات. لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/5rbTRzd9B5 — Barham Salih (@BarhamSalih) May 20, 2022

ووجّه مصطفى الكاظمي -رئيس مجلس الوزراء العراقي- بأن ينقل جثمانه بالطائرة الرئاسية ليوارى الثرى في أرض الوطن، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

الراحل الكبير مظفر النواب.

العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر. pic.twitter.com/LzLtlUJYGJ — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 20, 2022

وقال حسن ناظم وزير الثقافة العراقي إن مظفّر النواب من أهم الأصوات الشعرية العراقية، ورحيله يمثّل خسارة كبيرة للأدب العراقي.

وودعت المنصات العربية مظفر النواب -الذي لم يتزوّج قط وليس له أولاد- بعد وفاته عقب صراع مع المرض.

وسارع شعراء وفنانون وصحفيون لنعي الشاعر العراقي، مستذكرين أبرز قصائده وكلماته التي عبّرت عن ضمير الأمة العربية وقهر الشعوب لسنوات طويلة.

وداعًا #مظفر_النواب

ما زلتُ أردد معك:

سبحانكَ كل الأشياء رضيت سوى الذلّ

وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطانْ

وقنعتُ يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير

ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان وتعود إليها

وأنا ما زلت أطير فهذا الوطن الممتد من البحر الى البحر

سجون متلاصقة

سجان يمسك سجانْ pic.twitter.com/JYApfPcfWv — أيمن العتوم (@AymanOtoom) May 20, 2022

"ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﻮ ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻼ‌ﺩ ؟ ﺃﻧﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩٌ ﻭﺃﻧﺖَ ﺍﻟﻘُﺪﺱ، ﻳﻤﻴﻞُ ﺭﺃﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻚ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺘُﺰﻫﺮ ﺩِﻣﺸﻖ ﻭﻳﺴﺘﻘﻴﻢَ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ"#مظفر_النواب…وداعاً 🖤 — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) May 20, 2022

واسترجع مغردون كلمات كتبها الشاعر العراقي في قصيدة “أيها القبطان” اعتبروا أنها اختزلت سنوات حياته بأكملها تحديدًا بعد أنباء عن مرضه ومعاناته الشديدة، حين قال “متعب مني ولا أقوى على حملي”.

كتب اجمل قصائده لفلسطين / وضد من خانوا فلسطين

رحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر 88 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض pic.twitter.com/ociJWdwCia — د. ناصر اللحام (@nasserlaham4) May 20, 2022

من هو مظفّر النواب؟