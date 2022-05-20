لحظة انفجار هائل في خزانات محطة وقود بسبب ارتفاع الحرارة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار خزانات محطة وقود في السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.

ويُظهر الفيديو لحظة انفجار في خزانات وقود “محطة الدريس” الواقعة بين منطقتي بقيق والإحساء، واشتعال النيران فيها، حيث خرجت النار من 4 فتحات من الأرض بعد انفجار الأغطية في مشهد مروع.

انفجرت خزانات محطة وقود الدريس بسبب الحرارة الشديدة،والتي تقع بين بقيق والاحساء بالمملكة العربية السعوديةواشتعلت النيران فيها.

ويقع الخزان تحت الأرض وقد تضررت البنية التحتية للمحطة بشكل كبير ولم يتواجد أي أشخاص في المكان،وقت وقوع الحادث#المعهد_العربي_لعلوم_السلامة#وجهتك_الدائمة pic.twitter.com/uNfBPN019m — المعهد العربي لعلوم السلامة – AISS (@aissorg) May 19, 2022

وقالت صحيفة المرصد المحلية، إن البنية التحتية للمحطة تضررت بشكل كبير، لكنها أشارت لعدم وجود مواطنين في المكان لحظة الانفجار، كما أوضحت أن الخزانات تقع بعيدًا عن أماكن التعبئة، وهو ما منع من وقوع إصابات.

وتشهد المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة وجدّة 47 درجة مئوية.