منوعات|السعودية

لحظة انفجار هائل في خزانات محطة وقود بسبب ارتفاع الحرارة (فيديو)

انفجار في خزانات وقود في محطة الدريس الواقعة بين منطقتي بقيق والإحساء
20/5/2022-|آخر تحديث: 21/5/202212:10 AM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار خزانات محطة وقود في السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.

ويُظهر الفيديو لحظة انفجار في خزانات وقود “محطة الدريس” الواقعة بين منطقتي بقيق والإحساء، واشتعال النيران فيها، حيث خرجت النار من 4 فتحات من الأرض بعد انفجار الأغطية في مشهد مروع.

وقالت صحيفة المرصد المحلية، إن البنية التحتية للمحطة تضررت بشكل كبير، لكنها أشارت لعدم وجود مواطنين في المكان لحظة الانفجار، كما أوضحت أن الخزانات تقع بعيدًا عن أماكن التعبئة، وهو ما منع من وقوع إصابات.

وتشهد المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة وجدّة 47 درجة مئوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي