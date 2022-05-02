انتشال شخص حيًّا بعد قضائه 3 أيام تحت أنقاض مبنى منهار في الصين (فيديو)

انتَشلت فرق الإنقاذ شخصًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض، اليوم الاثنين، بعد 3 أيام من انهيار مبنى في مدينة تشانغشا وسط الصين.

وأظهرت كاميرات مراقبة لقطات لشخص ملفوف ببطانية بيضاء سميكة على نقالة، مع تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

ونقل التلفزيون الحكومي الصيني مقطع الفيديو دون أي مؤشر على الحالة الصحية للشخص الثامن الذي تم العثور عليه.



وانهار المبنى المكون من 8 طوابق -ويضم فندقًا وشققًا وقاعة سينما- في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان يوم الجمعة لسبب غير محدد.

ولا يزال 15 شخصًا على الأقل محاصرين، وفقًا لآخر حصيلة، بينما لا يمكن الوصول إلى 39 آخرين.

وكان عمدة تشانغشا (زينج جيانشين) قد أطلق عملية للإنقاذ لمدة 72 ساعة، ومع انقضاء اليوم الاثنين، تصبح فرص العثور على ناجين ضئيلة.

وعثر رجال الإنقاذ، يوم الأحد، بعد نحو 50 ساعة من بدء البحث، على شخص سابع فصله جدار طوله متر واحد عن رجال الإنقاذ، وفق تلفزيون (سي سي تي في) الوطني.

وحاول رجال الإنقاذ شق طريقهم بين الأنقاض، واستخدموا مناشير دائرية لتخليص العديد من الناجين، وأظهرت وسائل إعلام رسمية رجال الإطفاء وهم يقطعون كتلة متشابكة من المعدن والخرسانة، الأحد، ولم تقدم السلطات بعد تفسيرًا للكارثة.

وأوقفت السلطات 9 أشخاص -بمن فيهم صاحب المبنى- بتهمة تزوير أوراق تتعلق بشروط السلامة.