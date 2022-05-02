بايدن وزوجته يهنآن العالم الإسلامي بعيد الفطر

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته (جيل) المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة عيد الفطر، وأصدرا بيانًا تحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

وقالا في بيان نشره البيت الأبيض، الأحد، “يوافق العيد إتمام شهر مقدس مخصص للتفاني والتفكير، حيث تجتمع العائلات للاحتفال والتبارك. كما أن العيد مناسبة للمسلمين لتذكّر أولئك الذين يكافحون أو يتأثرون بالفقر والجوع والصراع والمرض”.

وأضافا “هذا العام، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نُبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين بشأن مستقبلهم، لكنهم متمسكون بالأمل بمستقبل أفضل”.

"As Muslims in the 🇺🇸 & around the world conclude the month of Ramadan & celebrate Eid al-Fitr, Jill & I extend our warmest wishes to all who are celebrating this joyous occasion." @POTUS Joe Biden & @FLOTUS Jill Biden on the Occasion of Eid al-Fitr 👉 https://t.co/CNPuljf1hZ pic.twitter.com/jUEuUlrLPX — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) May 2, 2022

وتابعا “كأمة، يجب أن نحفاظ على إيماننا بأولئك الذين يطلبون حياة أفضل، وأن نعلي التزامنا بأن نكون منارة أمل للمضطهدين حول العالم”.

وأوضح البيان “يحث القرآن الكريم الناس على الوقوف بحزم من أجل العدالة، ويُذكّرنا بأننا خُلقنا أممًا وقبائل لنتعارف. تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا، وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي”.

وختما البيان بالقول “في هذا العام، سنستأنف تقليد الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض، وتكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون جهودًا لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا”.

ويحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في معظم الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وأعلنت 21 دولة عربية أن الثاني من مايو/أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية، في حين قالت دولة جزر القمر إن العيد يحل غدًا الثلاثاء.

وبدأ المسلمون في مختلف الدول بالتوافد، فجر اليوم، بحشود كبيرة إلى المساجد والمصليات والساحات العامة لأداء صلاة العيد، في ظل رفع غالبية تدابير مواجهة فيروس كورونا.