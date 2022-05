بايدن وزوجته يهنآن العالم الإسلامي بعيد الفطر

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته (جيل) المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة عيد الفطر، وأصدرا بيانًا تحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

وقالا في بيان نشره البيت الأبيض، الأحد، “يوافق العيد إتمام شهر مقدس مخصص للتفاني والتفكير، حيث تجتمع العائلات للاحتفال والتبارك. كما أن العيد مناسبة للمسلمين لتذكّر أولئك الذين يكافحون أو يتأثرون بالفقر والجوع والصراع والمرض”.

وأضافا “هذا العام، وفي الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الفطر، نُبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين بشأن مستقبلهم، لكنهم متمسكون بالأمل بمستقبل أفضل”.

"As Muslims in the 🇺🇸 & around the world conclude the month of Ramadan & celebrate Eid al-Fitr, Jill & I extend our warmest wishes to all who are celebrating this joyous occasion." @POTUS Joe Biden & @FLOTUS Jill Biden on the Occasion of Eid al-Fitr 👉 https://t.co/CNPuljf1hZ pic.twitter.com/jUEuUlrLPX

