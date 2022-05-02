المسلمون في أنحاء العالم يحتفلون بعيد الفطر (فيديو)

يحتفل المسلمون في معظم دول العالم، اليوم الاثنين، بعيد الفطر بعد اكتمال شهر رمضان المبارك.

وقررت 14 دولة عربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر -الذي يحل في أغلبها الاثنين- بالمساجد والساحات دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، بينما اشترطت سلطنة عمان تلقّي اللقاح.

وفي حين يتوحد المسلمون في يوم عيد الأضحى المبارك، حيث تحدده السلطات السعودية بسبب إقامة فريضة الحج على أراضيها، تختلف الدول في تحديد موعد عيد الفطر.

تجمعات ما بعد كورونا

وشهدت صلاة عيد الفطر، خلال العامين الماضيين، قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ودون قيود للمرة الأولى منذ عامين.

وأدى المسلمون صلاة عيد الفطر صباح اليوم في معظم أنحاء العالم، وشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة إقبالا كبيرا من المصلين، كما احتشد نحو 200 ألف فلسطيني لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، أدى آلاف الفلسطينيين، صباح الاثنين، صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات العامة. وتطرّقت خطبة العيد في ساحة “السرايا” وسط مدينة غزة إلى الحصار الإسرائيلي المستمر المفروض على القطاع.

وأدى آلاف الأردنيين، الاثنين، صلاة عيد الفطر داخل “مدينة الحسين للشباب” وسط العاصمة عمّان.

وأكدت خطبة العيد -التي عممتها وزارة الأوقاف على الخطباء- عمقَ الترابط بين الأردن وفلسطين، وضرورة تقديم الدعم إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة والمقدسيين.

وفي مصر، أدى المواطنون صلاة العيد في المساجد الكبرى، وفُتحت مصليات النساء، وجُهّز أكثر من 600 ساحة عامة مع السماح باصطحاب الأطفال.

فرح رغم المصاعب

وفي العاصمة العراقية بغداد، تبادل المسلمون التهنئة بعد أداء صلاة العيد بالمساجد.

أما في باكستان، فلا يحلو العيد من دون حلي ولا ملابس، ويُعد تقليد الحناء أساسيا لدى النساء.

ورغم الصعوبات الاقتصادية في أفغانستان، فقد أقبل المواطنون على الأسواق، وأدوا صلاة العيد في الساحات العامة، وهو مشهد تكرر في ماليزيا رغم ارتفاع الأسعار.

وتجمّع المسلمون في ماليزيا بالساحات العامة، وأدوا صلاة العيد بأعداد كبيرة.





وفي روسيا، احتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك، وشهد مسجد موسكو الكبير توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وعاد المسلمون الروس لإحياء العيد بشكل طبيعي، على عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا الروس على البقاء في المنازل.





وكانت سنغافورة قد أعلنت مساء الأحد أن الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الفطر، الذي تحتفل به أغلبية الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة الاثنين.

يشار إلى أنه في عدد من الدول يذهب بعض الناس، صباح يوم العيد، لزيارة المقابر والدعاء لموتاهم والترحم عليهم.