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قفز من 30 مترا.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته المأساوية (فيديو)

لمرابط لم يقدّر بالشكل الصحيح بُعد الصخور وظن أنه سيسقط في الماء (مواقع التواصل)
18/5/2022-|آخر تحديث: 18/5/202210:06 AM (مكة المكرمة)

لقي المغربي مراد لمرابط -اللاعب السابق بالدوري الهولندي لكرة القدم ومدرب الكيك بوكسينغ- مصرعه بعد قفزة مميتة من نحو 30 مترًا خلال إجازة في جزيرة بمدينة مالقا الإسبانية.

وخلال قفزته أطلق لمرابط صرخة مدوية لحظة إدراكه أنه سيصطدم بالصخور لا محالة، ليسقط بعدها في مياه البحر فاقدًا الوعي، في تسجيل صورته زوجته.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن لمرابط لم يقدّر بالشكل الصحيح بُعد الصخور وظن أنه سيسقط في الماء، إلا أنه لقي حتفه بعد اصطدامه باليابسة.

ونشر نادي فيتيسه لكرة القدم -الذي توج لمرابط معه خلال موسم 2010-2011 بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عامًا- تغريدة نعى فيها لاعبه السابق، وقال “تلقينا الرسالة الحزينة بوفاة لمرابط. نتمنى للعائلة والأصدقاء الكثير من القوة”.

كما نعى لمرابط عائلته وأصدقاؤه في كرة القدم والكيك بوكسينغ الذي كان أحد أبطاله قبل أن يصبح من مدربيه البارزين في هولندا.

وأفادت وسائل إعلام بأن لمرابط استأجر قاربًا لزوجته من أجل تصوير “قفزة الموت” التي انتهت بوفاته.

وصُدمت الزوجة أثناء تصوير لحظة الموت من هول الحدث، وصاحت “يا إلهي” أثناء ارتطام زوجها بالصخور.

المصدر : مواقع إلكترونية