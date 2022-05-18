قفز من 30 مترا.. زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته المأساوية (فيديو)

لقي المغربي مراد لمرابط -اللاعب السابق بالدوري الهولندي لكرة القدم ومدرب الكيك بوكسينغ- مصرعه بعد قفزة مميتة من نحو 30 مترًا خلال إجازة في جزيرة بمدينة مالقا الإسبانية.

وخلال قفزته أطلق لمرابط صرخة مدوية لحظة إدراكه أنه سيصطدم بالصخور لا محالة، ليسقط بعدها في مياه البحر فاقدًا الوعي، في تسجيل صورته زوجته.

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن لمرابط لم يقدّر بالشكل الصحيح بُعد الصخور وظن أنه سيسقط في الماء، إلا أنه لقي حتفه بعد اصطدامه باليابسة.

ونشر نادي فيتيسه لكرة القدم -الذي توج لمرابط معه خلال موسم 2010-2011 بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عامًا- تغريدة نعى فيها لاعبه السابق، وقال “تلقينا الرسالة الحزينة بوفاة لمرابط. نتمنى للعائلة والأصدقاء الكثير من القوة”.

كما نعى لمرابط عائلته وأصدقاؤه في كرة القدم والكيك بوكسينغ الذي كان أحد أبطاله قبل أن يصبح من مدربيه البارزين في هولندا.

وأفادت وسائل إعلام بأن لمرابط استأجر قاربًا لزوجته من أجل تصوير “قفزة الموت” التي انتهت بوفاته.

وصُدمت الزوجة أثناء تصوير لحظة الموت من هول الحدث، وصاحت “يا إلهي” أثناء ارتطام زوجها بالصخور.

Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/HLENJyIL32 — Pool (@Poolhaber) May 17, 2022

Vitesse heeft het droevige bericht ontvangen dat Mourad Lamrabatte is overleden. De voormalig aanvaller van Jong Vitesse is slechts 31 jaar geworden. We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht toe 🙏 #Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) May 13, 2022

السلطات الإسبانية تكشف أن السائح الذي توفي أمام أنظار عائلته عندما حاول القفز إلى الماء من جرف يبلغ ارتفاعه 35 مترا، هو لاعب مغربي لكرة القدم اسمه مراد لمرابط، كان محترفا في نادي فيتيس الهولندي.#رياضة #كرة_القدم #مراد_لمرابط #وفاة pic.twitter.com/6hqP5WLpvE — Hespress هسبريس (@hespress) May 17, 2022

ليس لاصحاب القلوب الضعيفه

لحظةوفاة اللاعب المغربي مراد لمرابط😱😱

وزوجته توثق المأساة😭😭#مرادلمرابط pic.twitter.com/OkAn7gf3TZ — Orchi (@OrchiTarek) May 17, 2022