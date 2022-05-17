مؤسس “سناب شات” يفاجئ عشرات الطلاب ويدفع ديونهم الجامعية (فيديو)

كشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية عن تبرع مؤسس تطبيق (سناب شات) إيفان شبيغل وزوجته ميراندا كير، بدفع ديون دفعة كاملة من خريجي كلية أوتيس للفن عبر صندوق عائلة شبيغل، دون الإفصاح عن المبلغ الإجمالي.

وقالت الصحيفة إن الزوجين قدّما تبرعهما بعد دعوة الكلية لهما للحديث وتقديم شهادات فخرية لهما، أمس الاثنين.

يُذكر أن مؤسس (سناب شات) إيفان شبيغل درس في الفترة الصيفية بكلية أوتيس أثناء دراسته الثانوية، قبل أن ينضم إلى جامعة ستانفورد.

وقال شبيغل خلال حفل التخرج للطلاب “لقد غيرت الكلية حياتي وجعلتني أشعر بأنني في المنزل”.

وأضاف “شعرت بأن الكلية دفعتني إلى الأمام ووضعتني أمام تحدٍّ أكبر، لأني كنت محاطًا بالفنانين والمصممين الموهوبين”.

وقال الزوجان في بيان إن الكلية “مؤسسة استثنائية تشجع المبدعين الشباب على إيجاد أصواتهم الفنية والازدهار. إنه لشرف لعائلتنا أن ترد الجميل وتدعم دفعة عام 2022، ونأمل أن تمكّن هذه الهدية الخريجين من متابعة شغفهم، والإسهام في العالم، وإلهام الإنسانية لسنوات قادمة”.

بدوره، قال رئيس الكلية تشارلز هيرشورن في بيان إن “ديون الطلاب تثقل كاهل الخريجين المتنوعين والموهوبين”، مضيفًا “نأمل أن يوفر هذا التبرع المساعدة التي يستحقونها ويمكّنهم من متابعة تطلعاتهم ووظائفهم، ويدفع هذا الكرم إلى الأمام، وأن يصبحوا قادة المستقبل في مجتمعنا”.

واحتضن شبيغل بعض الخريجين وبكوا وقفزوا فرحًا، وقالت إحدى الخريجات والدموع تنهمر من عينيها “أنا عاجزة عن الكلام”.

وجاء هذا التبرع في وقت ارتفعت فيه ديون قروض الطلاب خلال العقود القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الكلية ونقص التمويل العام لتغطيتها.

وأكثر من 43 مليون أمريكي يدينون للحكومة الفدرالية بنحو 1.6 تريليون دولار -بمتوسط ​​37 ألف دولار للفرد- يشكلون الحصة الأكبر من ديون المستهلكين في الولايات المتحدة بعد الرهون العقارية.