انفجرت وصُرع قائدها.. طائرة تسقط على سيارة في ميامي الأمريكية (فيديو)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم طفلان إثر سقوط طائرة صغيرة على جسر ثم اصطدامها بسيارة دفع رباعي واشتعال النيران فيها بعد ظهر يوم السبت الماضي بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة ميامي في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن قائد الطائرة هو الشخص الوحيد الذي لقي مصرعه، وكان معه شخصان آخران داخل الطائرة.

وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت على سيارة دفع رباعي كانت تقودها سيدة بصحبة طفلين هما فتاة عمرها عامان وصبي عمره 6 سنوات.

Plane crash at Haulover park, bridge in Florida

At least six people were hospitalized when a small aircraft caught fire after crashing onto a bridge in Miami-Dade Saturday afternoon.

The incident occurred on the Haulover Inlet Bridge near 10800 Collins Avenue. pic.twitter.com/1lY74r5YMb

