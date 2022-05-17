انفجرت وصُرع قائدها.. طائرة تسقط على سيارة في ميامي الأمريكية (فيديو)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم طفلان إثر سقوط طائرة صغيرة على جسر ثم اصطدامها بسيارة دفع رباعي واشتعال النيران فيها بعد ظهر يوم السبت الماضي بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة ميامي في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن قائد الطائرة هو الشخص الوحيد الذي لقي مصرعه، وكان معه شخصان آخران داخل الطائرة.

وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت على سيارة دفع رباعي كانت تقودها سيدة بصحبة طفلين هما فتاة عمرها عامان وصبي عمره 6 سنوات.

Plane crash at Haulover park, bridge in Florida At least six people were hospitalized when a small aircraft caught fire after crashing onto a bridge in Miami-Dade Saturday afternoon. The incident occurred on the Haulover Inlet Bridge near 10800 Collins Avenue. pic.twitter.com/1lY74r5YMb — PPV_TAHOE (@newschannelppv) May 14, 2022

وأوضحت أن الطائرة هبطت اضطراريا، وعند اصطدامها بالسيارة انقلبت الطائرة واشتعلت فيها النيران. وقال المتحدث باسم شرطة ميامي (ديد الفارو زاباليتا) إنه من “المعجزة” خروج المرأة وطفليها من دون إصابات خطيرة.

وقال البيان إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران فاكتشفوا شخصًا متوفى داخل الطائرة، وإن الراكبين الآخرين تم نقلهما إلى مستشفى المنطقة وظروفهما غير معروفة، كما أُخرجت المرأة وطفلاها من داخل السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى محلي لإجراء تقييمات طبية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الطائرة على الجسر والمارة يسيرون حولها، وظهرت سيارة متضررة بشدة بالقرب منها.